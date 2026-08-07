Marathi News Live Updates : तलावात आढळले एकाच कुटुंबातील पाच जणांचे मृतदेह, आईसह दोन मुलींचा समावेश

बिहारमधील पूर्व चंपारण जिल्ह्यातील अरेराज येथे एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एकाच कुटुंबातील पाच जणांचे मृतदेह तलावात आढळल्याने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. शुक्रवारी सकाळी स्थानिकांना तलावात मृतदेह तरंगताना दिसल्यानंतर त्यांनी तातडीने पोलिसांना माहिती दिली. मृतांमध्ये एका महिलेसह तिची दोन मुलं आणि दोन मुलींचा समावेश आहे. हे कुटुंब बभनौली गावातील रहिवासी असून, गुरुवारी संध्याकाळपासून सर्वजण बेपत्ता होते. त्यांच्या अचानक बेपत्ता होण्यामुळे कुटुंबीयांनी शोध सुरू केला होता. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी सकाळी त्यांचे मृतदेह तलावात आढळल्याने नातेवाईक आणि गावकऱ्यांना मोठा धक्का बसला.