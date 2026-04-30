Maharashtra Council Election : काँग्रेस विधानपरिषदेसाठी उमेदवार देणार नाही, अंबादास दानवेंचा मार्ग मोकळा; निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून विधानपरिषदेसाठी अंबादास दानवे यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आल्यानंतर कॉंग्रेस नेतृत्व नाराज असल्याची चर्चा होती. यावरुन महाविकास आघाडीत फूट पडणार आणि कॉंग्रेस आपला उमेदवार देणार असल्याची चर्चा होती, मात्र या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. कॉंग्रेसने उमेदवार देणार नसल्याचे सांगितले आहे. यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता आहे. .कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी एक पाऊल मागे घेत विधानपरिषद निवडणुकीत उमेदवार देणार नसल्याचं आणि उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा देणार असल्याचं सांगितलं आहे. सपकाळ म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंसोबत चर्चा झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यसभेच्या वेळी राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय झाला होता. आता तो राज्यपातळीवर झाला आहे. सपकाळ म्हणाले की, महाविकास आघाडीत फूट पडलेली नाही आम्ही सगळे भाजप आणि शिंदेसेनेविरोधात आम्ही लढणार आहेत.