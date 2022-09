ग्रामपंचायतींचा धुराळा 13 ऑक्टोबरला उडणार; थेट जनतेतून निवडला जाणार सरपंच

Maharashtra Grampanchayat Election Dates Declared : अखेर राज्यातील विविध ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून, येत्या 13 ऑक्टोबर रोजी 18 जिल्ह्यातील 1,166 ग्रामपंचायतींसाठी मतदान पार पडणार आहे. जाहीर करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमानंतर संबंधित ठिकाणी आचारसंहिता लागू करण्यात आली असून, 14 ऑक्टोबर रोजी या निवडणुकांचा निकाल जाहीर केला जाणार आहे. राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी ही घोषणा केली आहे. यंदा थेट जनतेतून संरपंच निवडला जाणार असल्याने सर्वांचेच लक्ष या निवडणुकांकडे लागले आहे.

कसा आहे निवडणूक कार्यक्रम

जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार 13 सप्टेंबर 2022 रोजी संबंधित तहसीलदार निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध करणार आहेत. त्यानंतर नामनिर्देशनपत्र 21 ते 27 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत दाखल करता येणार आहेत. दाखल करण्यात आलेल्याना मनिर्देशनपत्रांची छाननी 28 सप्टेंबर 2022 केली जाणार असून, नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्याची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर 2022 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत असणार आहे. याच दिवशी निवडणूक चिन्हांचे वाटप केले जाणार आहे. 13 ऑक्टोबर रोजी पार पडणाऱ्या निवडणुकांसाठी मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 अशी असणार आहे. नक्षलग्रस्त भागासाठी हा वेळ दुपारी 3 वाजेपर्यंतच असणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी मतमोजणी पार पडणार आहे.

