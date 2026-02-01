Latest Marathi News Union Budget 2026 Live : आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार; सर्वसामान्यांपासून उद्योगजगताचे बजेटकडे लक्ष

Latest Marathi Live Updates 01 february 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज, १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडे देशभरातील सर्व घटकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. निर्मला सीतारमण या नवव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडत असून, यंदाच्या बजेटमध्ये त्या कोणत्या महत्त्वपूर्ण घोषणा करणार याबाबत मोठी उत्सुकता आहे. देशाच्या संसदीय इतिहासात प्रथमच हा अर्थसंकल्प रविवारी सादर केला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री सकाळी ११ वाजता संसदेत आपले अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू करतील. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, नोकरदार वर्ग, उद्योगजगत तसेच स्टार्टअप्ससह विविध क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. याशिवाय देश आणि राज्यातील इतर महत्त्वाच्या घडामोडी, वाहतूक कोंडी, राजकीय हालचाली, क्रीडा, मनोरंजन तसेच मान्सूनविषयक अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी एका क्लिकवर सविस्तर माहिती मिळवा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.