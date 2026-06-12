महाराष्ट्र बातम्या

Latest Marathi News Live Update : हार्बर लाईनवरील रेल्वे वाहतूक विस्कळीत

Breaking Marathi News live Updates 12 June 2026 : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर..
Maharashtra Latest Marathi News Live Update

Maharashtra Latest Marathi News Live Update

esakal

Loading content, please wait...
Kerala
Bjp
Congress
Rahul Gandhi
Narendra Modi
Donald Trump
pune
maharashtra
NCP
Mumbai
Monsoon
Entertainment news
Rajya Sabha
imd nagpur
shivsena
Amit Shah
Weather Alerts India
NEET 2026 exam leak
NEET 2026 controversy
weather alerts Maharashtra
FIFA World Cup