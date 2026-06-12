Latest Marathi News Live Update : हार्बर लाईनवरील रेल्वे वाहतूक विस्कळीत

चेंबूर रेल्वे स्थानकाजवळ ओव्हरहेड वायरवर बाह्य वायर पडल्याने हार्बर लाईनवरील रेल्वे वाहतूक विस्कळीत; तब्बल ४० मिनिटे सेवा ठप्पहार्बर रेल्वे मार्गावरील चेंबूर रेल्वे स्थानकाजवळ आज सकाळी एक मोठी तांत्रिक बिघाड झाल्याने रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली. ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक वायरवर काही बाह्य वायर्स पडल्यामुळे या मार्गावरील विद्युत पुरवठा खंडित झाला आणि वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली.मध्य रेल्वेच्या नियंत्रण कक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी ९:१० वाजण्याच्या सुमारास चेंबूर स्थानकाजवळ हा प्रकार घडला. ओव्हरहेड वायरवर बाह्य तारा पडल्याचे निदर्शनास येताच सुरक्षा आणि तांत्रिक कारणास्तव 'अप' हार्बर लाईनवरील रेल्वे वाहतूक तातडीने थांबवण्यात आली.