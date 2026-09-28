महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain Forecast : राज्यात पावसाचा जोर वाढणार? हवामान विभागाकडून पुढील 5 दिवसांसाठी मोठे भाकीत; कोकण, मध्य महाराष्ट्रसह घाटमाथ्यावर बरसणार पाऊस

Maharashtra Rain Forecast Which Districts May Receive Rain? महाराष्ट्रात पावसाची ओढ कायम असून घाटमाथा, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत विजांसह हलक्या सरींची शक्यता आहे. पुढील पाच दिवस हवामान बदलते राहण्याचा अंदाज आहे.
Monsoon Withdrawal Status in Maharashtra

Monsoon Withdrawal Status in Maharashtra

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पावसाची प्रतीक्षा कायम असून, अनेक भागांत उन्हाचा चटका आणि उकाडा वाढला आहे. काही ठिकाणी हलक्या सरी पडत असल्या तरी त्यांचा विस्तार मर्यादित आहे. दरम्यान, घाटमाथ्यासह काही भागांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
pune
maharashtra
Mumbai
Monsoon
Raigad
Konkan
rain alerts Maharashtra
IMD monsoon alert
Marathi News Esakal
www.esakal.com