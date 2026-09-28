Maharashtra Rain Forecast : राज्यात पावसाचा जोर वाढणार? हवामान विभागाकडून पुढील 5 दिवसांसाठी मोठे भाकीत; कोकण, मध्य महाराष्ट्रसह घाटमाथ्यावर बरसणार पाऊस

Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पावसाची प्रतीक्षा कायम असून, अनेक भागांत उन्हाचा चटका आणि उकाडा वाढला आहे. काही ठिकाणी हलक्या सरी पडत असल्या तरी त्यांचा विस्तार मर्यादित आहे. दरम्यान, घाटमाथ्यासह काही भागांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे..हवामान विभागाने राज्यासाठी पुढील पाच दिवसांचा अंदाज जाहीर केला आहे. त्यानुसार, मंगळवारी (ता. २९) नाशिक घाटमाथा, रायगड, रत्नागिरी, पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता आहे. पालघर, ठाणे, मुंबई, सिंधुदुर्ग, नाशिक, अहिल्यानगर, बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांत विजांसह हलक्या सरी पडण्याचा अंदाज आहे..बुधवारी (ता. ३०) सातारा, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा आणि सिंधुदुर्ग येथे विजांसह पावसाची शक्यता आहे. पालघर, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, ठाणे, नाशिक घाटमाथा, नाशिक, पुणे, सांगली, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांत विजांसह हलक्या सरींचा अंदाज आहे. राज्यातील उर्वरित भागात मात्र उन्हाचा चटका वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..Rare black fox spotted in Chandgad : निसर्गाची अनोखी किमया! चंदगडमध्ये आढळला दुर्मीळ काळा कोल्हा; एरवी तपकिरी दिसणारा कोल्हा एकाच रात्रीत कसा झाला काळा?.गुरुवारी आणि शुक्रवारी नाशिक, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर घाटमाथा, सातारा घाटमाथा, पुणे घाटमाथा, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांत विजांसह हलक्या सरी पडण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरही शुक्रवार आणि शनिवारदरम्यान राज्यातील काही भागांत पावसाचा अंदाज कायम आहे..दरम्यान, मॉन्सूनच्या परतीचा प्रवास गेल्या चार दिवसांपासून थांबलेला आहे. सध्या मॉन्सूनच्या परतीची सीमा गुरुदासपूर, चंदीगड, मुझफ्फरनगर, अलीगड, धौलपूर, उदयपूर, डीसा आणि नलिया या भागांपर्यंत आहे. त्यामुळे राज्यातील पावसाची स्थिती आणि मॉन्सूनच्या पुढील वाटचालीकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.