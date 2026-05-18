Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गाचा आराखडा पुन्हा बदलला, लांबी थेट 856 किमी! आता तुमच्या जिल्ह्यातून जाणार का? पाहा नवीन नकाशानुसार यादी

Maharashtra Shaktipeeth Highway Route : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आणि गेल्या काही महिन्यांपासून वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या आराखड्यात पुन्हा एकदा मोठे बदल करण्यात आले आहेत. सुधारित आराखड्यानुसार, महामार्गाची लांबी आता ८०२ किलोमीटरवरून वाढून ८५६ किलोमीटरपर्यंत पोहोचली आहे. मार्गात करण्यात आलेल्या बदलांमुळे महामार्गाची लांबी तब्बल ५४ किलोमीटरने वाढली आहे..नव्या आराखड्यात सातारा जिल्हा तसेच चंदगड परिसराचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी या महामार्गाला तीव्र विरोध करणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी आता भूमिका बदलत महामार्ग आपल्या भागातून न्यावा, अशी मागणी प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे..या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी सुधारित मार्ग आराखडा जाहीर झाल्याची माहिती दिली. गायकवाड यांनी सांगितले की, चंदगड हा भाग महाबळेश्वरप्रमाणे थंड हवामानासाठी ओळखला जातो. महामार्गामुळे या परिसरातील पर्यटन विकासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांकडून विरोध होत असल्याने काही भागातील मार्गात बदल करण्यात आले..भूसंपादन प्रक्रिया लवकरच सुरूमहामार्गाच्या सुधारित आराखड्याची अधिसूचना काढण्यात आली असून भूसंपादनासाठीची १२/२ अधिसूचना लवकरच जारी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर बदललेल्या मार्गातील गावांची संयुक्त मोजणी प्रक्रिया सुरू होईल. नांदेड जिल्ह्यातील विरोध लक्षात घेता सुमारे १०० किलोमीटरचा मार्ग बदलण्यात आल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. भूसंपादनासाठी समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील भूसंपादन भरपाईत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..१३ जिल्ह्यांना जोडणारा महामार्गशक्तिपीठ महामार्ग महाराष्ट्रातील सुमारे १२ ते १३ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. यात वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे..साडेतीन शक्तिपीठांचाही समावेशया महामार्गामुळे कोल्हापूर, तुळजापूर आणि माहूर या साडेतीन शक्तिपीठांसह तीन ज्योतिर्लिंगे आणि १८ प्रमुख तीर्थक्षेत्रे परस्पर जोडली जाणार आहेत. तसेच नागपूर ते गोवा प्रवासाचा कालावधी सध्याच्या १८ ते २० तासांवरून थेट ८ ते १० तासांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.