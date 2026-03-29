महाराष्ट्रात आठवडाभर मुसळधार! ४ एप्रिलपर्यंत हवामान विभागानं दिला धोक्याचा इशारा

शेतकऱ्यांसाठी पुढचे काही दिवस आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. कारण हवामान विभागाने ३० मार्च ते ४ एप्रिल दरम्यान राज्यातील विविध भागांत मेघगर्जनेसह मुसळधार पाऊस आणि गारपीट होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या काळात जोरदार वारे आणि विजा पडण्याचा धोका असल्याचंही हवामान विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. .हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार ३० मार्च रोजी खानदेश, मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावर पावसाची शक्यता आहे. तर ३१ मार्च रोजी पावसाची तीव्रता काहीशी कमी होणार आहे. त्यानंतर १ ते ४ एप्रिलदरम्यान पुन्हा एकदा वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाची शक्यता असल्याचं हवामान विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे..राज्यात सध्या रब्बी पिकांची कापणी सुरू आहे. त्यामुळे हवामानातील बदल महत्त्वाचा आहे. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना कापलेले पीक सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच परिस्थितीचा विचार करूनच शेतीची कामे नियोजित असा सल्लाही हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे..महत्त्वाचे म्हणजे या दिवसांत विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने प्रशासनाने नागरिकांनाही सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. अशावेळी झाडाखाली थांबू नये, टिनच्या छपरं, विजेचे खांब आणि विद्युत तारा यांपासून दूर राहावे, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. मुंबईतील प्रादेशिक हवामान केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार ३० मार्च रोजी मुंबईत हलक्या सरींसह मेघगर्जनेची शक्यता आहे.