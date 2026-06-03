Mahayuti 17 MLC Candidates : विधानपरिषद निवडणुकीसाठी महायुतीच्या १७ उमेदवारांची यादी जाहीर; सर्व जागांवर विजयाचा दावा

Maharashtra Legislative Council election : विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या निवडणुकीसाठी महायुतीने आपल्या १७ अधिकृत उमेदवारांची यादी बुधवारी (ता.०३) जाहीर केली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी सुनील तटकरे आणि राहुल शेवाळे उपस्थित होते..चव्हाण म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जागावाटप पूर्ण करण्यात आले आहे. चार जूनपर्यंत उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची मुदत असून अनेक ठिकाणी झालेली बंडखोरी थांबवण्यात महायुतीला यश आल्याचा दावा त्यांनी केला..स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांमध्ये नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य आणि अन्य स्थानिक लोकप्रतिनिधी मतदान करतात. या निवडणुकीत पहिल्या पसंतीच्या मताला विशेष महत्त्व असल्याने मतदारांनी अधिकृत महायुती उमेदवारांनाच पहिल्या पसंतीचे मत द्यावे, असे आवाहनही चव्हाण यांनी केले..महायुतीचे सर्व १७ उमेदवार विजयी होतील, असा विश्वास व्यक्त करताना चव्हाण यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मतदारांना पहिल्या पसंतीचे मत अधिकृत महायुती उमेदवारांनाच देण्याचे आवाहन केले. काही ठिकाणी नाराज कार्यकर्त्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केले असले तरी त्यांनी वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून अर्ज मागे घ्यावेत, अशी विनंतीही त्यांनी केली. बंडखोर कार्यकर्त्यांबाबत भविष्यात महामंडळे व विविध समित्यांमध्ये सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले..Solapur MLC Election: भाजपसोबत शेकाप अन् राष्ट्रवादीचे आमदार; विधान परिषद निवडणूक, साेलापूर जिल्ह्यात महाविकास आघाडीमध्ये फूट.महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांनी राज्यातील सर्व स्थानिक पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांना अधिकृत उमेदवारांच्या विजयासाठी काम करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.महायुतीचे जाहीर उमेदवार* नागपूर – डॉ. राजीव भास्करराव पोतदार* भंडारा-गोंदिया – अविनाश आनंदराव ब्राह्मणकर* वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली – अरुण हनुमंत लखानी* अमरावती – प्रवीण रामचंद्र पोटे* सोलापूर – राजेंद्र विठ्ठल राऊत* अहमदनगर (अहिल्यानगर) – प्राजक्त प्रसादराव तनपुरे* जळगाव – नंदकिशोर भागवत महाजन* सांगली-सातारा – धैर्यशील ज्ञानदेव कदम* नांदेड – अमरनाथ अनंतराव राजुरकर* धाराशिव (उस्मानाबाद)-लातूर-बीड – बसवराज माधवराव पाटील* छत्रपती संभाजीनगर-जालना – सुहास त्र्यंबकराव शिरसाट* ठाणे – रवींद्र सदानंद फाटक* यवतमाळ – दुष्यंत सतीश चतुर्वेदी* परभणी-हिंगोली – सय्यद शेरगुल खान* नाशिक – नरेंद्र बेकाजी दराडे* रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग – अनिकेत सुनील तटकरे* पुणे – विक्रम संजय काकडे.महायुतीच्या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या स्वाक्षरीचे अधिकृत पत्रक प्रसिद्धीसाठी देण्यात येणार असल्याचेही रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील या निवडणुकांमध्ये महायुतीने सर्व १७ जागांवर विजय मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.