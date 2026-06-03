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Mahayuti 17 MLC Candidates : विधानपरिषद निवडणुकीसाठी महायुतीच्या १७ उमेदवारांची यादी जाहीर; सर्व जागांवर विजयाचा दावा

BJP Shiv Sena NCP alliance : महाराष्ट्र विधानपरिषद निवडणुकीसाठी महायुतीने १७ उमेदवारांची अधिकृत यादी जाहीर केली आहे. सर्व जागांवर विजय मिळवू असा विश्वास महायुतीच्या नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.
BJP Shiv Sena NCP alliance devendra fadanvis eknath shinde sunetra pawar

BJP Shiv Sena NCP alliance devendra fadanvis eknath shinde sunetra pawar

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Legislative Council election : विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या निवडणुकीसाठी महायुतीने आपल्या १७ अधिकृत उमेदवारांची यादी बुधवारी (ता.०३) जाहीर केली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी सुनील तटकरे आणि राहुल शेवाळे उपस्थित होते.

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