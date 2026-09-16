Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील मुंबई दौरा रद्द करणार? प्रकृतीवर परिणाम; पुढचा निर्णयही सांगितला

Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईकडे निघालेले मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणामुळे प्रकृतीवर परिणाम होत असल्याचे सांगत पुढील दौरा रद्द करण्याचे संकेत दिले. पाटोदा येथे रात्री दोनच्या सुमारास झालेल्या सभेत त्यांनी सरकारवर टीका करत आरक्षणाच्या मागणीवरून माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले..जरांगे म्हणाले, ‘‘सलाईन घेतले की सरकार बिनधास्त होते आणि सलाईन सोडले की टेन्शनमध्ये येते. उपोषणात दौरा करणे योग्य नाही. त्रास होत असल्याने दौरा रद्द करू शकतो. आरक्षण महत्त्वाचे आहे, दौरा महत्त्वाचा नाही.’’.‘‘आज उपोषणाचा अठरावा दिवस आहे. सलाईन घेतल्यानंतर बरे वाटले; मात्र सलाईन सोडल्यानंतर पुन्हा त्रास सुरू झाला. आता हात-पाय हलवणेही कठीण झाले आहे,’’ असे त्यांनी सांगितले. पाटोद्यातून पोलिसांना सांगून मुंबईकडे जाण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. पश्चिम महाराष्ट्रातील फळबागांचा मुद्दा उपस्थित करून जरांगे यांनी सरकारला सवाल केला. ‘‘फळबागा ओबीसींकडेही आहेत, मग त्यांना आरक्षण का?’’ असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला..Maratha Reservation: ‘नणंद म्हणून माझ्या पतीची काळजी घ्या; सौमित्रा जरांगेंची अमृता फडणवीसांना साद, गोरगरीब मराठ्यांच्या लेकरांना आरक्षण द्या’.मराठा समाजाच्या मागणीसाठी सरकारशी संघर्ष सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगताना ते म्हणाले, ‘‘माझा समाज कोणतेही सरकार पाडू शकतो आणि दुसरे सरकार आणू शकतो. मी मरेन; पण समाजाची मान खाली घालू देणार नाही.’’ दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भातील नोंदी आपल्याकडे सुरक्षित असल्याचा दावा करत सरकारने काहीही केले तरी त्याचा उपयोग करता येईल, असेही जरांगे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.