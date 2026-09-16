महाराष्ट्र बातम्या

Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील मुंबई दौरा रद्द करणार? प्रकृतीवर परिणाम; पुढचा निर्णयही सांगितला

Maratha Reservation News : मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीवर उपोषणाचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे मुंबई दौरा रद्द करण्याबाबत त्यांनी संकेत दिले असून पुढील निर्णयही सांगितला.
Manoj Jarange Patil Maratha Reservation News

Manoj Jarange Patil Maratha Reservation News

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईकडे निघालेले मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणामुळे प्रकृतीवर परिणाम होत असल्याचे सांगत पुढील दौरा रद्द करण्याचे संकेत दिले. पाटोदा येथे रात्री दोनच्या सुमारास झालेल्या सभेत त्यांनी सरकारवर टीका करत आरक्षणाच्या मागणीवरून माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
Maratha
Maratha Community
Maratha reservation case
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange leadership
Maratha community demands
Maratha reservation benefits
Manoj Jarange Maratha leader
Marathi News Esakal
www.esakal.com