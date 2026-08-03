Latest Marathi News Live Update : राज्यात आज कोकणासह घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाची शक्यता; IMD कडून यलो अलर्ट जारी

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Kolhapur News : हायप्रोफाईल वेश्या व्यवसाय व्हाॅट्सॲप ग्रुप ॲडमिन अटकेत

कोल्हापूर : व्हॉटसॲप ग्रुपच्या माध्यमातून महिलांचे फोटो पांढरपेशी व्यक्तींना पाठवून हायप्रोफाईल वेश्या अड्डा चालविणाऱ्या सागर पाटील ऊर्फ शहाजी एकनाथ वैद्य (वय ३५, हेदवडे, ता. राधानगरी) याला करवीर पोलिसांनी अटक केली. वाशी परिसरातील सनराईज लॉजमध्ये सुरू असलेल्या वेश्या अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकून सुहास नििचते, विक्रम कांबळे या दोघांना अटक केली होती. ‘सागर पाटील फ्रेन्डस सर्कल’ नावाने व्हॉटसॲप ग्रुप काढून हे रॅकेट चालविणारा सागर कारवाईनंतर पसार होता. तो आज जीवबा नाना जाधव पार्कात येणार असल्याची माहिती मिळताच सापळा रचून त्याला पकडले. या प्रकरणात आतापर्यंत तीन कामगार, दोन लॉजमालकांना अटक केली आहे. पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांच्या नेतृत्‍वाखाली अंमलदार विजय तळसकर, रणजित पाटील, अमित जाधव, अविनाश कांबळे यांनी कारवाई केली.

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