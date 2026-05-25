Latest Marathi News Live Update : पुणे शहरात उद्यापासून प्रतिबंधात्मक आदेश लागू; परवानगीशिवाय सभा, मिरवणुकांना बंदी

कोल्हापूर : शासकीय धान्य गोदामातील कामगारांना काम व वेतन सुरक्षितता द्यावी, या मागणीसाठी सोमवार (ता.२५), मंगळवार (ता.२६) ला राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन होणार आहे, अशी माहिती हिंदू मजदूर सभा महाराष्ट्र कौन्सिलचे अध्यक्ष निवृत्ती धुमाळ यांनी दिली आहे. शासकीय धान्य गोदामात प्रत्येक तालुक्यात दहा हजारांवर नोंदीत माथाडी कामगार आहेत. त्यांना माथाडी कायदा लागू आहे. शासनाच्या नव्या आदेशानुसार धान्य वितरणासाठी व्दार पोहोच प्रणाली लागू केली जाणार आहे. गोदामात काम करणाऱ्या कामगारांना कामच मिळणार नाही, वाहतुकीच्या ट्रकवर उपलब्ध असलेले काम ठेकेदार स्वतःचे कंत्राटी कामगार लावून काम करून घेतील. माथाडी कामगारांचे रोजगार शाश्वत राहावे, या मागणीसाठी हे धरणे आंदोलन होणार आहे.