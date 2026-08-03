Maharashtra Weather: महाराष्ट्रात मुसळधार! 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट; आयएमडीचा नवा अंदाज; पाहा कसे असेल उद्याचे हवामान

मुंबई : राज्यभरात पावसाच्या सरी कोसळत असून शहरांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाणलोट क्षेत्रातही पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. त्यामुळे अनेक धरणे फुल्ल भरले असून पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या शहरांना दिलासा मिळत आहे. अशातच हवामान विभागाने पुढील काही दिवस पावसाचे हे हवामान महाराष्ट्रात कायम राहणार असल्याचे म्हटले आहे. .हवामान विभागाने मंगळवार, ४ ऑगस्ट २०२६ या दिवसासाठी पावसाचा सुधारित इशारा जारी केला आहे. ज्यामध्ये उत्तर कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरात पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच कोकण, गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. हा अंदाज पुढील पाच दिवस राहणार असल्याचे हवामान विभागाचे म्हणणे आहे..Mhada: म्हाडा मालामाल होणार! वर्षाला १४ कोटी रुपये मिळणार; १८ हजारांहून अधिक घरांचा मोठा प्रकल्प सुरू .कोणत्या जिल्ह्यांना अलर्ट?४ ऑगस्ट रोजी उत्तर कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरातील अनेक जिल्ह्यांना हवामान विभागाने यलो अलर्ट जारी केला आहे. यामध्ये ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, पुणे, साताऱ्यासह घाटमाथ्यावरील भागांचा समावेश आहे. या भागांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर उत्तर कोकणासह दक्षिण कोकण आणि गोवा येथे नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..विदर्भात पाऊस ओसरणारआयएमडीने विदर्भातील पावसाचा जोर ओसरणार असल्याचा अंदाज दिला आहे. मात्र अकोला, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांसाठी विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता असल्याने यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर बुलढाणा, नागपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..Thane Accident: भिवंडी घटनेत जीव वाचवणाऱ्या जवानाचा खड्ड्यांनी घेतला बळी, ठाण्यात मृत्यू.दरम्यान, हवामान विभागाकडून यलो अलर्टचा असलेल्या भागांतील नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच दरडप्रवण क्षेत्रातील नागरिकांनी विशेष खबरदारी घ्यावी आणि मच्छिमारांनीही समुद्रकिनारी भागात हवामान खात्याच्या सूचनांचे पालन करावे, असे सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.