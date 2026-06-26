Maharashtra Weather: राज्यात पावसाचा जोर वाढणार! मुंबईसह २३ जिल्ह्यांना अलर्ट, हवामान विभागाचा नवा अंदाज

मुंबई : राज्यात मागील तीन दिवस पावसाने मुसळधार हजेरी लावल्यानंतर आता पावसाचा जोर कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईतही दोन दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतल्यामुळे मुंबईकरांना उन्हाच्या झळांचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे पुन्हा पाऊस कधी पडणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले असता हवामान विभागाकडून (IMD) नवा अंदाज जारी करण्यात आला आहे. ज्यानुसार मुंबईसह महाराष्ट्रात पावसाचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. .हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, दरवर्षी जूनमध्ये दाखल होणारा मान्सून यंदा उशिरा आला, तरीही आता राज्यातील अनेक भागांत पावसाचा जोर वाढणार आहे. पुढील तीन दिवस मुंबईसह राज्यातील २३ जिल्ह्यांसाठी पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांचा 'येलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. कोकण पट्ट्यात पावसाचा प्रभाव जाणवत असून मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..Mumbai: वसईत ‘चिवणी’ची रेलचेल खवय्यांची बाजारात झुंबड; पहिल्या वळगणीच्या चिवणीला मोठी मागणी; खाड्यांमध्ये मासेमारांची लगबग.हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, पुढील तीन दिवस पावसाची ही स्थिती कायम राहील. महाराष्ट्रभरातील २३ जिल्ह्यांसाठी पाऊस आणि वादळाचा 'येलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे..कोणत्या जिल्ह्यांना अलर्ट?हवामान विभागाने पुढील काही दिवस पालघर, ठाणे आणि मुंबई तसेच रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे..मुंबईत ५ दिवस पावसाचा इशाराआयएमडीकडून मुंबईत ५ दिवस पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. १ ते ५ जुलै दरम्यान पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या कालावधीत पावसाचा जोर वाढणार असल्याचा इशारा मुंबईसह उपनगरांना देण्यात आला आहे..दरम्यान, हवामानातील बदलामुळे संसर्गजन्य आजार वाढण्याची शक्यता असल्याने, प्रशासनाने नागरिकांना आरोग्याची विशेष काळजी घेण्याचा सल्लाही दिला आहे. तसेच पावसाचा जोर वाढणार असल्यामुळे प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..Hidden Waterfalls: पावसाळ्यात गर्दी नकोय? मग Pune-Mumbai जवळील या ६ धबधब्यांना नक्की भेट द्या !.उत्तर आणि मध्य भारतात पावसाची शक्यताहरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तसेच कोकण आणि गोवा या भागांत जोरदार वाऱ्यांसह पावसाची आणि वादळाची शक्यता आहे. तर कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगणा, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीमच्या काही भागांत ताशी ३० ते ४० किमी वेगाच्या वाऱ्यांसह वादळ होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर हवामान विभागाने बिहारमध्येही वादळी वाऱ्यांचा इशारा दिला असून, तिथे वाऱ्याचा वेग ताशी ५० ते ६० किमीपर्यंत पोहोचू शकतो, असे हवामान विभागाकडून सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.