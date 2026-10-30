Sanjay Gaikwad: मोठी बातमी! आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होणार? एकनाथ शिंदेंकडून थेट आदेश

मुंबई : आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता असल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश जारी केले आहेत. या कारवाईमुळे राजकारणात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी कुप्रसिद्ध असणारे बुलढाण्यातली शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी शेतकऱ्यांबाबत बोलताना एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. त्यांच्या या टिप्पणीमुळे राजकारणासह सर्वत्र टीकेची झोड उठली होती. तथापि, आमदार संजय गायकवाड यांच्या या वक्तव्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संताप व्यक्त केला असून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे..Mumbai Rain: मुंबईत पावसाची रिपरिप, उकाड्यापासून दिलासा! पुढील काही तासांत मेघगर्जनेची शक्यता; हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे आदेशशेतकरी आपला अन्नदाता असून त्याच्याविरोधातील कोणतीही विधाने खपवून घेतली जाणार नाहीत, अशी तंबी देत संजय गायकवाड यांच्यावर शिवसेना पक्षातून निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले आहे..Mhada: म्हाडाचे घर आणखी स्वस्त होणार! घरांच्या किमती ७-१० टक्क्यांनी घटणार; प्राधिकरणाच्या बैठकीत लवकरच निर्णय.शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शिवसेनेची धावशेतकऱ्यांच्या प्रत्येक संकटात शिवसेना मदतीला धावून जाते. राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शिवसेनेने व्यापक मदत मोहीम सुरू केली आहे. शेतकरी कुटुंबांतील लाडक्या बहिणींना २५ हजार शिलाई मशिन्सचे वाटप केले जात असून शेतकऱ्यांच्या मुलींना २५ हजार सायकली दिल्या जात आहेत.तसेच दसरा मेळाव्यात शिवसेनेने १०० ट्रक अन्नधान्य दुष्काळग्रस्त भागात पाठवले आहे. गुरुवारी आणखी २४ ट्रक धान्य पाठवण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.