महाराष्ट्र बातम्या

Sanjay Gaikwad: मोठी बातमी! आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होणार? एकनाथ शिंदेंकडून थेट आदेश

Sanjay Gaikwad Suspension: आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होणार, याबाबत शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
Sanjay Gaikwad Suspension

Sanjay Gaikwad Suspension

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता असल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश जारी केले आहेत. या कारवाईमुळे राजकारणात एकच खळबळ पसरली आहे.

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