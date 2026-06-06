महाराष्ट्र बातम्या

मान्सूनची महाराष्ट्रात एन्ट्री! रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह कोल्हापूरचा काही भाग व्यापला; वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता

Maharashtra Monsoon: केरळनंतर आता महाराष्ट्रातही मान्सूनचे आगमन झाले आहे. राज्यातील अनेक भाग मान्सूनने व्यापले असून महाराष्ट्राला वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.
Maharashtra Monsoon

Maharashtra Monsoon

ESakal

Mansi Khambe
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केरळमध्ये एन्ट्री केल्यानंतर आता महाराष्ट्रातही मान्सून दाखल झाला आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस कोकण, गोवा आणि सह्याद्रीच्या घाटमाथा भागात जोरदार सरी कोसळण्याची शक्यता असल्याचे हवामान विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नागरिकांना विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

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