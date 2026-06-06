मान्सूनची महाराष्ट्रात एन्ट्री! रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह कोल्हापूरचा काही भाग व्यापला; वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता

केरळमध्ये एन्ट्री केल्यानंतर आता महाराष्ट्रातही मान्सून दाखल झाला आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस कोकण, गोवा आणि सह्याद्रीच्या घाटमाथा भागात जोरदार सरी कोसळण्याची शक्यता असल्याचे हवामान विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नागरिकांना विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, राज्यांच्या काही भागांमध्ये मान्सूनच्या पुढील वाटचालीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होत आहे. तसेच पुढील २-३ दिवसांत मध्य अरबी समुद्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणातील काही भागात मान्सूनचे आगमन झाले आहे. त्याचबरोबर तामिळनाडू व नैऋत्य बंगालच्या उपसागराचे उर्वरित भाग आणि पश्चिम-मध्य व उत्तर बंगालचा उपसागर व ईशान्येकडील राज्यांच्या काही भागांमध्ये मान्सूनची परिस्थिती निर्माण होत आहे. .Mumbai News : केबल चोरीच्या प्रयत्नाने सिग्नल यंत्रणा ठप्प; पनवेल-वाशी मार्गावरील लोकल सेवा दोन तास विस्कळित; सायंकाळच्या गर्दीत हजारो प्रवासी अडकले.दरम्यान, सध्या महाराष्ट्रात मान्सूनने एन्ट्री केल्यामुळे हवामान विभागाने पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामध्ये दक्षिण कोकण-गोवा आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळ, मुसळधार पाऊस आणि ताशी ४०-५० किमी वेगाने वाहणारे सोसाट्याचे वारे येण्याची दाट शक्यता आहे..Mumbai News: दिल्लीतील अग्निकांडानंतर मुंबई फायर ब्रिगेड सतर्क, हॉटेलांवर 'अग्निशमन'ची करडी नजर .'या' जिल्ह्यांमध्ये दमट हवामानमहाराष्ट्रात मान्सूनचे आगमन झाले असले तरीही दुसरीकडे उत्तर कोकणातील जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी उष्ण आणि दमट हवामान राहण्याची दाट शक्यता आहे..मॉन्सूनची राज्यात प्रगतीमॉन्सूनने शनिवारी (६ जून २६) गोव्याचा उर्वरित भाग व्यापत तळकोकणात प्रवेश केला. यावेळी मान्सूनने महाराष्ट्रातील रत्नागिरी, कोल्हापूरचा काही भाग आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा बहुतांश भाग व्यापला. सोबतच कर्नाटकचा आणखी काही भाग, तामिळनाडूचा बहुतांश भाग, आंध्र प्रदेश, मिझोराम आणि मणिपूरचा काही भाग मॉन्सूनने व्यापला आहे. तथापि मॉन्सून प्रगतीची उत्तरसीमा सध्या देवगड, कोप्पल, अनंतपुरम, चेन्नई, ऐजावल येथून जात असून काही दिवसांत मॉन्सूनची राज्याच्या आणखी काही भागांत प्रगती होण्याची शक्यता आहे, असे आयमडीचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.