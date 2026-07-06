Maharashtra Rain Forecast मुंबई, कोकणसह घाटमाथ्यावर मुसळधार, २४ तास धोक्याचे; पुढील ५ दिवस कसं असेल हवामान? IMDने दिले अपडेट

गेल्या ५ दिवसांत घाट क्षेत्र आणि कोकणात अनेक ठिकाणी ६०० मिलिमीटरपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली. या भागांत अनेक ठिकाणी दरडींच्या घटना घडल्या असून, पुढील ४८ तासांत पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याने मोठ्या दरडीही कोसळू शकतात. सोमवारी मुंबईसह उपनगर आणि ठाणे, रायगडला रेड अलर्ट देण्यात आलाय. तर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर आणि नाशिक-पुणे घाटमाथ्याला ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. IMD Issues Red Alert for Mumbai and Konkan Rain.पुढील दोन दिवस कोकण/किनारी भागातील काही जिल्ह्यांसाठी रेड आणि ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय. प्रशासनाकडून नागरिकांना अनावश्यक प्रवास, पाण्याखालील रस्ते, धबधबे व घाट भाग टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्यात मंगळवारी कोकण किनारपट्टीसह घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाची शक्यता आहे. कोकणात रायगड, रत्नागिरीला रेड अलर्ट असून पालघरला ऑरेंज अलर्ट आहे. तर राज्यात इतर ठिकाणी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीय..Mumbai Rain: मुंबईला रेड अलर्ट! कर्मचाऱ्यांनो 'वर्क फ्रॉम होम' करा, बाहेर पडू नका; BMCकडून आवाहन.६ जुलै - रेड अलर्ट - मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड,ऑरेंज अलर्ट - पालघर, नाशिक घाट, पुणे घाट, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गयलो अलर्ट - धुळे, जळगाव, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली,.७ जुलै - रेड अलर्ट - रायगड रत्नागिरीलाऑरेंज अलर्ट - पालघरयलो अलर्ट - ठाणे, मुंबई, नाशिक घाटमाथा, पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, अमरावती,.Mumbai Weather: मुंबईत ८० किमी वेगाने वारे वाहणार; क्रेन, मचानबाबत पालिकेचे बिल्डर्स कंत्राटदारांना 'हे' कडक नियम जारी.८ जुलै - यलो अलर्ट - रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा घाट, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली,९ जुलै - यलो अलर्ट - यवतमाळ, रत्नागिरी, सातारा घाट, वर्धा,१० जुलै - यलो अलर्ट - रत्नागिरी, सातारा घाट, वर्धा, यवतमाळ.कमी दाबाचे क्षेत्र वायव्य दिशेनं बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा वायव्य दिशेनं सरकत असून सध्या झारखंसह ओडिशाच्या उत्तर भागात आहे. चाईबासाच्या नैऋत्येला आणि जमशेदपूरच्या ७० किमी नैऋत्येला सध्या कमी दाबाचे क्षेत्र आहे. पुढील २४ तासात ओडिशा, छत्तीसगढ मार्गे वायव्य दिशेनं सरकण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.