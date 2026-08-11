महाराष्ट्र बातम्या

Mumbai Rain: मुंबईकरांनो सावधान! पुढील २-३ तासात पावसाचा जोर वाढणार, आयएमडीचा इशारा

Meteorolgical Department: मुंबईत सकाळपासून पावसाच्या मुसळधार सरी कोसळत आहेत. अशातच हवामान विभागाने पुढील काही तास पावसाचा जोर वाढणार असल्याचे म्हटले आहे.
Mumbai Rain Update

Mumbai Rain Update

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील अनेक भागात सकाळपासून मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. त्यामुळे अनेक सखल भागात पाणी साचत असून रेल्वेसह रस्ते वाहतूक विस्कळीत झाल्याचे समोर येत आहे. अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली असून मुंबई लोकल ट्रेन सेवा देखील उशिराने सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे कामावरून घरी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह इतर प्रवाशांचे हाल होत आहेत. अशातच पुढील २-३ तासांत मुंबईत पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

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