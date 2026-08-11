Mumbai Rain: मुंबईकरांनो सावधान! पुढील २-३ तासात पावसाचा जोर वाढणार, आयएमडीचा इशारा

मुंबई : मुंबईतील अनेक भागात सकाळपासून मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. त्यामुळे अनेक सखल भागात पाणी साचत असून रेल्वेसह रस्ते वाहतूक विस्कळीत झाल्याचे समोर येत आहे. अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली असून मुंबई लोकल ट्रेन सेवा देखील उशिराने सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे कामावरून घरी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह इतर प्रवाशांचे हाल होत आहेत. अशातच पुढील २-३ तासांत मुंबईत पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे..काही दिवसांपासून विश्रांती घेतलेल्या पावसाने राज्यात पुन्हा हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. हवामान विभागाने मुंबई, ठाणे, रायगड, सातारा, पुणे या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी केला आहे. त्यानुसार मुंबई शहरासह उपनगरात सकाळपासून पावसाच्या संततधार कोसळत आहेत. अशातच आता मुंबईतील बहुतांश भागांत पुढील २ ते ३ तास पावसाचा जोर वाढणार असून मध्यम ते जोरदार पाऊस सतत पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे..Mumbai Rain: चीनच्या 'डॉल्फिन'ने रोखलेला मान्सून पुन्हा सक्रिय! मुंबई पुण्यासह महाराष्ट्राला सुखावणारी बातमी, जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज.उद्या कसे असेल हवामान?हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, १२ ऑगस्ट रोजी मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी केला आहे. या कालावधीत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर १३ ऑगस्ट रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यासह पुणे आणि सातारा घाटमाथ्यावर हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस कोसळणार असल्याची शक्यता आहे..नालासोपाऱ्यात रस्ते जलमयसकाळपासून मुंबईसह उपनगरात कोसळत असणाऱ्या पावसामुळे अनेक भागात पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे. वसई, नालासोपारा भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले असून रस्त्यांना नदीचे स्वरूप आले आहे. यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असून नागरिकांचे हाल होत असल्याचे समोर आले आहे. नालासोपारा पश्चिमेकडील रेल्वे स्थानक परिसरात गुडघाभर पाणी साचले आहे. या पाण्यातून प्रवाशांसह वाहन चालकांना तारेवरची कसरत करत वाट काढत घराकडे निघावे लागत आहे..Maharashtra Cabinet News: राज्याच्या कृषि विभागात चार पदांच्या निर्मितीस मान्यता, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील ८ मोठे निर्णय.आमदारांच्या कार्यालयाला पावसाचा फटकानालासोपारा विधानसभेचे आमदार राजन नाईक यांच्या देखील कार्यालयाला साचलेल्या पाण्याचा फटका बसला आहे. सकाळपासून पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील अनेक भाग जलमय झाले आहेत. संध्याकाळपर्यंत पावसाचा जोर कायम राहिला तर शहरात पूर परिस्थिती निर्माण होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.