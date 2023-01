Sharad Pawar Astrology : शरद पवार 'या' वर्षी सत्तापालट करणार? ज्योतिषी म्हणाले...

By

Sharad Pawar Astrology : नवीन वर्षासाठी प्रत्येकजण उत्सूक आहे. हे वर्ष कसं जाणार, असा प्रश्न प्रत्येकाला पडलाय. सामान्य माणसापासून तर राजकारणांपर्यंत सर्वांसाठी हे नवीन वर्ष लाभदायक असणार का? असा प्रश्न उद्भवतोय.

२०२२ हे वर्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप घडवून आणणारं होतं. अचानक सत्ता बदलली नवे पक्ष निर्माण झाले, आणखी बरंच काय... महाराष्ट्राच्या राजकारणात सर्वात मोठा गडी जर कुणी असेल तर ते म्हणजे शरद पवार. यावर्षी शरद पवार सत्तापालट करणार का, अशा चर्चा रंगल्या आहेत. (ncp leader Sharad Pawar Astrology how is new year )

शरद पवारांचं नवीन वर्ष कसं असणार, याविषयी महंत अनिकेतशास्त्री देशपांडे (अधिपती- महर्षी पंचायतन सिद्धपीठम्) यांनी विशेष माहिती दिली आहे. आज आपण त्याविषयीच जाणून घेणार आहोत.

महंत अनिकेतशास्त्री देशपांडे म्हणाले, "राष्ट्रवादी काँग्रसचे सर्वेसर्वा शरदचंद्रजी पवार यांना 2023 मध्ये आरोग्याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्या कुंडलीतील भावचक्रानुसार त्यांच्या त्रिक स्थानामधून अनेक ग्रहांच गमन होत असल्याने त्यांना आरोग्याच्या समस्या उद्भवतील."

पुढे ते म्हणाले, "पण विशेष म्हणजे मात्र याही परिस्थितीत राजकारणात त्यांची भूमिका ही विशेष लक्षवेधी ठरेल." त्यामुळे या वर्षी शरद पवार सत्तापालट करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार. जर असे झाल्यास राज्यातील राजकारणाचे चित्र पुर्णपणे बदलणार.