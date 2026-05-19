‘सर असं करतील वाटलं नव्हतं.’ मोटेगावकरांच्या अटकेनंतर पोस्ट व्हायरल; पत्र्याचं शेड ते क्लासेसचं मार्केट, कसा झाला शिक्षणाचा बाजार?

viral post on Latur education system transformation : NEET पेपर लीक प्रकरणाचे धागेदोरे आता महाराष्ट्रातून समोर आले आहेत. या प्रकरणी लातूरमधील आरसीसी क्लासेसचे संचालक मोटेगावकर (Latur RCC coaching arrest latest news ) यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांनी नीट परीक्षेतील काही प्रश्न लीक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. सोशल मीडियावरही या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. अशातच मोटेगावकर यांच्याशी संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट सध्या चांगलीच व्हायरल होत आहे..संजीवनी देशपांडे नावाच्या महिलेने ही पोस्ट शेअर केली आहे. त्या म्हणतात, ''साधारण अठरा वर्षांपूर्वीचा काळ. आम्ही शाहू कॉलेजमध्ये होतो. तेव्हा शाहू कॉलेज म्हणजे लातूरमधील अग्रणी केंद्र होते. खाजगी ट्युशन्स तेव्हाही सुरू होत्या, पण “Shahu was the centre and soul of Latur pattern” असेच वातावरण होते. बारावीचे बारा तासांचे हेक्टिक कॉलेज संपवून जवळपास सर्व विद्यार्थी पुन्हा बाहेरच्या ट्युशन्सना जात असत. प्रत्येक विषयाचे स्वतंत्र क्लासेस ठरलेले होते. केमिस्ट्रीसाठी बहुतांश विद्यार्थी मोटेगावकरांकडे जात असत. विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांचे हेच नाव प्रचलित होते.''.शेतकरीपुत्राने कसं उभारलं RCC क्लासेसचं १०० कोटींचं साम्राज्य, एक खोली ते ८ शहरांमध्ये विस्तार; कोण आहे शिवराज मोटेगावकर?.पुढे त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ''त्या काळात त्या स्वतः तिकडे गेल्या नाहीत, त्यामुळे रेणूकाई (RCC) क्लासेसचा प्रत्यक्ष अनुभव त्यांना नाही. मात्र मैत्रिणींकडून त्या ऐकत असत की त्या व्यक्तीचा विद्यार्थ्यांवर मोठा प्रभाव होता. विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याची हातोटी, विषयावरचे प्रभुत्व आणि हसतखेळत शिकवण्याची शैली यामुळे त्यांची मोठी क्रेझ होती. “सर असं म्हणाले, सरांनी तसं केलं” अशा चर्चा सतत विद्यार्थ्यांमध्ये होत असत.''.त्यांनी सांगितलं की, ''तेव्हा क्लासेस साध्या पत्र्याच्या हॉलमध्ये चालत असत. आमची बारावी झाली तेव्हा NEET नव्हती, सर्वांसाठी CET होती, तर काही अत्युच्च गुणवत्तेच्या विद्यार्थ्यांसाठी AIEEE होती. यानंतरच्या दहा वर्षांत लातूरचा शैक्षणिक चेहराच पूर्णपणे बदलला. आता शाहू सेंटर राहिले नव्हते, तर RCC सेंटर झाले होते. ट्युशनचे छोटे हॉल जाऊन मोठमोठे कॉम्प्लेक्स उभे राहिले. पूर्वी शुकशुकाट असलेला सूत मिल परिसर आता ट्युशन हब बनला. केंद्रस्थानी RCC ची भव्य इमारत आणि आजूबाजूला त्यांचेच हॉस्टेल्स, हॉटेल्स आणि फूड जॉइंट्स, संपूर्ण एक “एम्पायर” तयार झाले. राज्यभरातून विद्यार्थ्यांचे लोंढे येथे येऊ लागले.''.Latur News: लातुरच्या शिक्षण बाजारात ५०० कोटींची उलाढाल, प्रामाणिक पॅटर्नला क्लासेसच्या जीवघेण्या स्पर्धेनं गालबोट, 'मॅनेज'साठी नवा फंडा.''वीस वर्षांत या रेणूकाई क्लासेसने लातूरमध्ये अक्षरशः अधिराज्य गाजवले. त्यांच्याशी स्पर्धा करणारे अनेक क्लासेस मागे पडले आणि आता फारसे चर्चेतही नाहीत. शहरात सर्वत्र RCC चेच वर्चस्व दिसते. इथे केवळ NEET नव्हे, तर पाचवी-सहावीपासूनच फाउंडेशन क्लासेस सुरू असतात आणि त्यालाही प्रचंड गर्दी असते. फी देखील मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे'' त्यांनी या पोस्टमध्ये सांगितलं..शेवटी त्या म्हणाल्या की, ''पत्र्याच्या हॉलपासून सुरू झालेली ही झेप एका मोठ्या शैक्षणिक साम्राज्यात बदलली असली तरी त्यामागील दबाव, प्रभाव आणि वाढत्या बाजारपेठेबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. काही हजारांवर असलेली फी आता लाखोंच्या पॅकेजपर्यंत पोहोचली असून, या प्रवासात गरीब विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर परिणाम झाला का, हा प्रश्न उभा राहतो'' पी. व्ही. कुलकर्णी, मोटेगावकर आणि इतर संबंधितांवर सखोल चौकशी व्हावी आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रकरण दाबले जाऊ नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.