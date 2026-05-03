Fuel Crisis: महाराष्ट्रात इंधन संकटाचा स्फोट! पेट्रोल-डिझेलसाठी लांब रांगा, अनेक पंपावर ‘नो स्टॉक’ बोर्ड, वाहनचालकांचे हाल

महाराष्ट्रातील बीड आणि धाराशीव जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाल्याचे वृत्त आहे. ज्यामुळे जनजीवन आणि शेतीवर गंभीर परिणाम होत आहे. अनेक पेट्रोल पंप 'साठा नाही' अशा पाट्या लावून बंद झाले असून, त्यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. या तुटवड्यामुळे रहिवाशांना मोठा त्रास होत आहे..मिळालेल्या वृत्तानुसार, जालना जिल्ह्यातील शाहगड परिसरातील अनेक पेट्रोल पंपांवर इंधन उपलब्ध नाही. अनेक पेट्रोल पंपांवर 'स्टॉक नाही' असे फलक लावण्यात आले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुटवड्यामुळे वाहनचालकांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. जिथे इंधन उपलब्ध आहे, तिथे पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा दिसत आहेत. धारशिव जिल्ह्यातील कळंबा-धोकी परिसरात पेट्रोल आणि डिझेलचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. .इंधनाच्या तुटवड्यामुळे अनेक पेट्रोल पंप बंद असून, त्यामुळे शेती आणि कृषी कामांमध्ये व्यत्यय येत आहे. लोकांना गंभीर संकटाचा सामना करावा लागत आहे. इंधनाच्या तुटवड्याचा त्यांच्या दैनंदिन जीवनावरही परिणाम होत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या कमतरतेमुळे रहिवाशांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. बीड जिल्ह्यात गेल्या तीन दिवसांपासून डिझेलचा तुटवडा जाणवत आहे. .अनेक भागांमध्ये डिझेल उपलब्ध नसल्याने मालवाहू वाहन चालक आणि प्रवासी वाहन चालक या दोघांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांना बीड जिल्ह्यातून इतर ठिकाणी शेतमाल वाहून नेण्यात अडचणी येत आहेत. डिझेलच्या तीव्र तुटवड्यामुळे ग्रामीण भागातील शेती आणि मालवाहतुकीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी डिझेल उपलब्ध नाही, आणि जिथे उपलब्ध आहे, तिथेही त्याचा पुरवठा अत्यल्प प्रमाणात होत आहे. .यामुळे लांबचा प्रवास कसा करायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चालक आता प्रशासनाकडे या संदर्भात कारवाई करण्याची मागणी करत आहेत. शनिवारी सकाळी (३ मे) अनेक पेट्रोल पंप बंद आढळले, ज्यामुळे चालकांना मोठी गैरसोय झाली. या परिस्थितीमुळे आता स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित विभागांवर पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी वाढता दबाव येत आहे.