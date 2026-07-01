सचिन अहिर यांची बिनविरोध निवड, ठाकरेंनी ऐनवेळी अर्ज का मागे घेतला? सभागृहात काय घडलं?

ठाकरे गटाला धक्का देत शिंदेंच्या शिवसेनेकडून सचिन अहिर यांना विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदाची उमेदवारी देण्यात आली होती. त्यांच्या विरोधात ठाकरेंकडून उमेदवार दिला गेला होता. पण त्याने माघार घेतल्यानंतर सचिन अहिर यांची आवाजी मतदानाने बिनविरोध निवड झाल्याचं जाहीर करण्यात आलं.यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार हेसुद्धा उपस्थित होते. Why Did Opposition Withdraw Against Sachin Ahir?.शिंदे गटाकडून सचिन अहिर तर ठाकरे गटाकडून जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी उपसभापतीपदासाठी अर्ज दाखल केला. विधानपरिषदेच्या पक्षीय बलाबलानुसार सचिन अहिर यांचा एकतर्फी विजय झाला असता. मात्र सभागृहात भाजप नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जगन्नाथ अभ्यंकर यांना अर्ज मागे घेण्याची विनंती केली..सचिन अहिर अपात्र ठरणार की वाचणार? पक्षांतरबंदी कायद्यात नेमकं काय? उपसभापती पद ठरणार कवच.भाजपच्या विनंतीला मान देत ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी उमेदवारीचा प्रस्ताव मागे घेत असल्याचं सांगितलं. अनिल परब म्हणाले की, सभागृहाची इच्छा आहे की सर्वानुमते निवड व्हावी. त्यामुळे आम्ही जगन्नाथ अभ्यंकर यांच्या उमेदवारीचा अर्ज मागे घेत आहोत. त्यानंतर आवाजी मतदानाने सचिन अहिर यांची उपसभापती म्हणून निवड झाली..सचिन अहिर यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनंदन केलं. सभागृहाचा मान राखत विरोधी पक्षांनी प्रस्ताव मागे घेतला त्याबद्दलही आभार मानले. तसंच उपसभापतीपदाच्या खुर्चीवर बसल्यावर प्रत्येकाला न्याय द्यायचा असतो आणि सचिन अहिर ते काम करतील असं फडणवीस म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.