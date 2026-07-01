महाराष्ट्र बातम्या

सचिन अहिर यांची बिनविरोध निवड, ठाकरेंनी ऐनवेळी अर्ज का मागे घेतला? सभागृहात काय घडलं?

Sachin Ahir News विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी आमदार सचिन अहिर यांनी शिवसेना शिंदे गटाकडून अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या विरोधात ऐनवेळी ठाकरे गटाने उमेदवाराचा अर्ज मागे घेतल्यानं बिनविरोध निवड झाली.
Sachin Ahir Wins Unopposed in Council Election

Sachin Ahir Wins Unopposed in Council Election

Esakal

सूरज यादव
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ठाकरे गटाला धक्का देत शिंदेंच्या शिवसेनेकडून सचिन अहिर यांना विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदाची उमेदवारी देण्यात आली होती. त्यांच्या विरोधात ठाकरेंकडून उमेदवार दिला गेला होता. पण त्याने माघार घेतल्यानंतर सचिन अहिर यांची आवाजी मतदानाने बिनविरोध निवड झाल्याचं जाहीर करण्यात आलं.यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार हेसुद्धा उपस्थित होते. Why Did Opposition Withdraw Against Sachin Ahir?

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