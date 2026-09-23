Sanjay Gaikwad Reaction : शेतकरी संकटात अन् मंत्री फुलांवरून चालले; संजय गायकवाडांचा शिरसाटांना घरचा आहेर

राज्यात अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असताना, शिंदे शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट फुलांवरून चालत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओवरून राजकीय वातावरण तापले असून, आता शिंदे गटातीलच आमदार संजय गायकवाड यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे..शेतकरी अडचणीत असताना लोकप्रतिनिधींनी संवेदनशीलता दाखवणे गरजेचे असल्याचे संजय गायकवाड यांनी म्हटले आहे. “शेतकरी अडचणीत असताना अशा पद्धतीने फुलांवरून चालणे, बैठकीमध्ये झोपा काढणे, काजू-बदाम खाऊन मस्ती दाखवणे योग्य नाही. हे संवेदनशील लोकप्रतिनिधींनी टाळले पाहिजे,” अशी स्पष्ट प्रतिक्रिया त्यांनी दिली..बाप तो बाप रहेगा! बाईबद्दल विधान शिंदेंच्या आमदाराला भोवणार, मध्यरात्री गुन्हा दाखल.बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळाची दाहकता वाढत असल्याचेही गायकवाड यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दौरा करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. खामगाव, बुलढाणा आणि मोताळा तालुक्यातील विविध ठिकाणी नुकसानीची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला जाणार असल्याचे गायकवाड म्हणाले..दरम्यान, संजय गायकवाड यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या प्रकरणावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. एका महिलेने केलेल्या तक्रारीनंतर गायकवाड यांच्याविरोधात महिलेला अपमानास्पद बोलल्याच्या आरोपावरून विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात गायकवाड यांनी न्यायालयात धाव घेतली..न्यायालयाने या प्रकरणात पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करत, अशा पद्धतीने गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केल्याचा दावा गायकवाड यांनी केला. तसेच या प्रकरणातील चार्जशीट पुढे पाठवू नये, असेही न्यायालयाने पोलिसांना सांगितल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे आता या प्रकरणावरूनही राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.