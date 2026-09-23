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Sanjay Gaikwad Reaction : शेतकरी संकटात अन् मंत्री फुलांवरून चालले; संजय गायकवाडांचा शिरसाटांना घरचा आहेर

Maharashtra Drought मंत्री संजय शिरसाट फुलांवरून चालत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओवरून शिंदे गटातील आमदार संजय गायकवाड यांनी नाराजी व्यक्त करत लोकप्रतिनिधींनी संवेदनशीलता दाखवावी, असे म्हटले आहे.
Sanjay Gaikwad Criticises Flower-Walking Video

Sanjay Gaikwad Criticises Flower-Walking Video

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यात अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असताना, शिंदे शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट फुलांवरून चालत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओवरून राजकीय वातावरण तापले असून, आता शिंदे गटातीलच आमदार संजय गायकवाड यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

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