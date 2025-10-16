शिंदेंच्या आमदाराचा फुकटचा राडा, कँटिन नाहक बदनाम; अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून क्लीन चीट

Shinde Group: आमदार निवासात असलेल्या कँटिनमध्ये शिळं अन्न दिल्याच्या आऱोपावरून कँटिन चालकाला उपमुख्यमंत्री शिंदेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी मारहाण केली होती. पावसाळी अधिवेशन या मुद्द्यामुळं गाजलंही होतं. यानंतर कँटिनचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. पण आता महिन्याभरातच कँटिनला क्लीन चीट देण्यात आली आहे. कँटिनमध्ये कोणतेही अवैध पदार्थ नव्हते असा शेरा देण्यात आला आहे. यामुळे आता विनाकारण कँटिनला आमदाराने राडा घालून बदनाम केल्याची चर्चा रंगली आहे..पावसाळी अधिवेशनावेळी बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी आमदार निवासातील कँटिनमध्ये राडा घातला होता. शिळे आणि निकृष्ट दर्जाचं जेवण दिल्याचा आरोप करत त्यांनी कँटिन चालकाला मारहाण केली होती. या प्रकरणाचे पडसाद सभागृहातही उमटले होते..आम्ही पुढं जातोय हे तुम्हाला नकोय; पुण्यातल्या कॉलेजमुळे लंडनमधील नोकरी गेली; तरुणाचा VIDEO VIRAL.आमदार गायकवाड यांनी घातलेल्या राड्यानंतर अन्न आणि औषध प्रशासनाने अजिंठा केटरर्सला दिलेला कँटिनचा परवाना रद्द केला. पण महिन्याभरातच ही कारवाई स्थगित केली असून त्यांना पुन्हा कँटिनचा परवाना देण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे.कँटिनमध्ये कोणतेच अवैध खाद्यपदार्थ आढळले नाही असं अन्न व औषध प्रशासनानं सांगितलंय..आमदार निवासातच देण्यात येणारं जेवण निकृष्ट असेल तर इतरत्र काय? अन्न व औषध प्रशासन काय करतंय असे अनेक प्रश्न आमदार संजय गायकवाड यांनी घातलेल्या राड्यानंतर निर्माण झाले होते. विधानसभेतही याबाबत चर्चा झाली होती. विधानसभा अध्यक्षांकडून कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. तेव्हा अन्न व औषध प्रशासनाने तरतुदींचे गंभीर उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत कारवाईचा फार्स केला. पण आता ही कारवाई मागे घेतल्यानं सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.