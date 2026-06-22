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Nanded MLC Election Result : खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांची बंडखोरी; विधानपरिषदेत पराभव होताच कृष्णा पाटील यांचीही ठाकरे गटातून हकालपट्टी

Nagesh Patil Ashtikar : ‘ऑपरेशन टायगर’मुळे निर्माण झालेल्या संभ्रमाचा महाविकास आघाडीला मोठा फटका बसला. शिवसेना ठाकरे गटातील बंडखोरीमुळे पक्षाची स्थिती अधिकच कमकुवत झाल्याचे दिसून आले.
Nanded MLC election,

Nanded MLC election,

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Krishna Patil Ashtikar Faces Crushing Defeat in MLC Poll : उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून शिंदे गटात जाणाऱ्या हिंगोलीचे बंडखोर खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचा मुलगा कृष्णा पाटील आष्टीकर यांना नांदेड विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या उमेदवार म्हणून उभे करण्यात आले होते, मात्र त्यांचा दारुण पराभव झाला. दरम्यान निवडणूक निकालानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेतून कृष्णा पाटील आष्टीकर यांची हकालपट्टी केल्याचे वृत्त आहे.

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