Nanded MLC Election Result : खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांची बंडखोरी; विधानपरिषदेत पराभव होताच कृष्णा पाटील यांचीही ठाकरे गटातून हकालपट्टी

Krishna Patil Ashtikar Faces Crushing Defeat in MLC Poll : उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून शिंदे गटात जाणाऱ्या हिंगोलीचे बंडखोर खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचा मुलगा कृष्णा पाटील आष्टीकर यांना नांदेड विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या उमेदवार म्हणून उभे करण्यात आले होते, मात्र त्यांचा दारुण पराभव झाला. दरम्यान निवडणूक निकालानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेतून कृष्णा पाटील आष्टीकर यांची हकालपट्टी केल्याचे वृत्त आहे..नांदेड विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार अमरनाथ राजूरकर यांनी ३३९ मतांसह विजय मिळवला. तर शिवसेना (ठाकरे गट) समर्थित महाविकास आघाडीचे उमेदवार कृष्णा पाटील आष्टीकर यांना केवळ ८४ मतं मिळाली. वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार प्रशांत इंगोले यांना ५ मतं पडली. एकूण ४५१ मतांपैकी २३ मतं बाद ठरली.अमरनाथ राजूरकर यांनी कृष्णा आष्टीकर यांचा २५५ मतांनी पराभव केला. विजयानंतर महायुती कार्यकर्त्यांनी जोरदार जल्लोष साजरा केला..Maharashtra Politics: महायुतीत अंतर्गत कलह उफाळला! शिंदे सेनेत बंडाची चाहूल; वाढत्या असंतोषामुळे नेते भाजपच्या वाटेवर?.'ऑपरेशन टायगर'चा फटकाया निवडणुकीदरम्यान 'ऑपरेशन टायगर'ची चर्चा प्रचंड होती. नागेश पाटील आष्टीकर हे शिंदेसेनेत प्रवेश करणार असल्याची अफवा जोरात पसरली होती. यामुळे शिवसेना (ठाकरे गट), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व कार्यकर्ते संभ्रमात होते. ठाकरे गटाकडे फक्त १९ संख्याबळ असल्याने मित्रपक्षांच्या साथीवर अवलंबून असलेल्या आष्टीकर यांच्या उमेदवारीला या संभ्रमाचा मोठा फटका बसल्याचे बोलले जात आहे..दरम्यान, आज दुपारी शिवसेना (ठाकरे गट)ातील ६ बंडखोर खासदार शिंदे गटात सामील होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान पक्ष विरोधी कारवाया केल्याने पाटील यांची हकालपट्टी केल्याची माहिती समोर येत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.