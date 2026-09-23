Uddhav Thackeray Eknath Shinde : वसंत डावखरे मानहानी प्रकरणाचा १७ वर्षांनी निकाल; उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदेंबाबत कल्याण न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

Kalyan Court Verdict : २००९च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान दाखल झालेल्या दिवंगत नेते वसंत डावखरे यांच्या मानहानी प्रकरणाचा तब्बल १७ वर्षांनी निकाल लागला. कल्याण न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आनंद परांजपे आणि रमाकांत देवळेकर यांची निर्दोष मुक्तता केली. या खटल्यात २० पेक्षा अधिक साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या होत्या..२००९च्या लोकसभा निवडणुकीत कल्याण मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार वसंत डावखरे आणि शिवसेनेचे उमेदवार आनंद परांजपे यांच्यात लढत झाली होती. या निवडणुकीदरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी परांजपे यांच्या प्रचारासाठी घेतलेल्या सभेत डावखरे यांचा कथित व्हिडीओ दाखविला होता. या व्हिडीओमध्ये डावखरे कार्यकर्त्यांना निवडणूक जिंकण्यासाठी पोलिस आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांची भीती न बाळगता प्रयत्न करण्याचे आवाहन करत असल्याचे दाखविण्यात आले होते..या प्रकरणावरून डावखरे यांनी उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, आनंद परांजपे आणि रमाकांत देवळेकर यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. व्हिडीओमध्ये फेरफार करून तो बदनामी करण्याच्या उद्देशाने वापरण्यात आल्याचा आरोप डावखरे यांनी केला होता. त्याचवेळी संबंधित व्हिडीओ डावखरे यांचाच असल्याचा दावा शिवसेनेकडून करण्यात आला होता..या खटल्यादरम्यान उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांचे जबाब व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदविण्यात आले. साक्षीदार तसेच तपास अधिकाऱ्यांच्या साक्षींची नोंद झाल्यानंतर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. बचाव पक्षाने प्रकरण राजकीय हेतूने दाखल झाल्याचा युक्तिवाद केला होता. तसेच कथित सीडी, तिचे संपादन आणि फॉरेन्सिक अहवालासंदर्भात विसंगती असल्याचे मुद्दे मांडण्यात आले होते..Eknath Shinde : दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मोठी बातमी! 5 ऑक्टोबरपासून पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा.निकालानंतर आनंद परांजपे यांनी, “१७ वर्षांनंतर आम्हाला न्याय मिळाला, याचा आनंद आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली. तसेच दिवंगत वसंत डावखरे यांच्याबद्दलचा आदर कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उद्धव ठाकरे यांच्या वकिलांनीही निकालानंतर “सत्याचा विजय झाला,” अशी प्रतिक्रिया दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.