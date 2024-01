Prakash Ambedkar: मविआच्या निमंत्रणावर आंबेडकरांची खरमरीत टीका; पटोलेंना म्हणाले, जनतेच्या मनाशी खेळ...

मुंबई : राज्यात महाविकास आघाडीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीला समावून घेण्याबाबतचं निमंत्रणाचं पत्र नुकतेच मविआकडून वंचितचे समन्वयक प्रकाश आंबेडकर यांना पाठवण्यात आलं आहे. पण आता या पत्रावरुन आंबेडकरांनी पटोलेंना धारेवर धरलं आहे. तसेच तुम्ही महाराष्ट्रातील जनतेशी मनाचा खेळ करत आहात, तुमच्या मेंदूत कदाचित लोचा झाला आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. (VBA Prakash Ambedkar harsh criticism of MVA invitation said nana patole playing with people mind)