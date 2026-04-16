महाराष्ट्रात आमदारकीच्या 9 जागांसाठी धूमशान, निवडणूक आयोगाकडून मतदान अन् मतमोजणीची तारीख जाहीर

Vidhan Parishad Election: राज्यातील विधान परिषदेच्या ९ सदस्यांचा कार्यकाळ १२ मे रोजी संपणार आहे. या जागांसाठी निवडणुकीचं बिगुल वाजलं आहे. विधानपरिषदेच्या ९ जागांसाठी निवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. विधान परिषदेसाठी १२ मे रोजी मतदान होणार आहे आणि त्याच दिवशी मतमोजणी होणार आहे. सकाळी ९ ते दुपारी चार वाजेपर्यंत मतदान होईल आणि त्यानंतर निकाल लागेल. .विधानसभेत असलेल्या संख्याबळानुसार विधानपरिषदेच्या रिक्त होणाऱ्या ९ जागांपैकी भाजपला ५, शिवसेनेला २, राष्ट्रवादीला एक आणि महाविकास आघाडीला एक जागा मिळण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीकडे अतिरिक्त १३ मतं असल्यानं महायुती आणखी एक उमेदवार देऊ शकते. असे झाल्यास विधानपरिषदेची निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता कमी आहे..पुण्यात टक्केवारीवरून भाजपच्या आजी-माजी नगरसेविकांचा राडा; महापालिकेत शिवीगाळ आणि गोंधळ, VIDEO VIRAL.कुणाचा कार्यकाळ संपणार शिवसेना -ठाकरे गट - उद्धव ठाकरेशिवसेना - नीलम गोऱ्हेराष्ट्रवादी शरद पवार गट - शशिकांत शिंदेराष्ट्रवादी अजित पवार गट - अमोल मिटकरी, काँग्रेस - राजेश राठोड,भाजप - प्रवीण दटके, रमेश कराड, गोपीचंद पडळकर, रणजितसिंह मोहिते-पाटील,.विधान परिषदेचा एक आमदार निवडून येण्यासाठी २८ मतांची गरज असते. सध्या महायुतीत भाजपकडे सर्वाधिक १३१ आमदार आहेत. त्याखालोखाल शिंदेंच्या शिवसेनेकडे ५७ आमदार तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाकडे ४० आमदार आहेत. त्यामुळे महायुतीचे ८ उमेदवार सहज जिंकू शकतात. .महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांकडे मिळून ४६ मतं आहेत. त्यांचा एकच उमेदवार जिंकू शकतो. जर दुसरी जागा जिंकायची असेल तर त्यांना आणखी १० मतांची गरज आहे. अजित पवार गटाकडे १३ मतं अधिक असल्यानं महायुतीने एक अधिकचा उमेदवार दिल्यास बिनविरोध निवडणूक होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत चुरशीची लढत होण्याची शक्यता आहे.