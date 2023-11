मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता विकी कौशल हा लवकरच आपल्याला छत्रपती संभाजी महाराजांच्या भूमिकेत दिसणार आहे, अशी घोषणा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली. शिवाजी पार्क मैदानात मनसेचा दीपोत्सव सुरु आहे.

या दीपोत्सवाचं हे यंदाचं ११ वं वर्ष आहे. याच कार्यक्रमात राज ठाकरेंनी विकीच्या भूमिकेबाबत पहिल्यांदाच माहिती उघड केली. (Actor Vicky Kaushal will play the role of Sambhaji Maharaj Raj Thackeray announcment in MNS Dipotsav)

सलीम-जावेद जाडीची हजेरी

पाच दिवस चालणाऱ्या या दीपोत्सवात दररोज काही सेलिब्रेटी हजेरी लावतात. काल या कार्यक्रमाचं उद्घाटन प्रसिद्ध कथालेखक जोडी सलीम-जावेद यांच्या हस्ते झालं. त्यानंतर आज अभिनेता विकी कौशल, निर्माता-दिग्दर्शक अशुतोष गोवारीकर, राजकुमार हिराणी तसेच निर्माते साजीद नाडियाडवाला यांनी हजेरी लावली. (Marathi Tajya Batmya)

विकी कौशल साकारणार संभाजी महाराज

यावेळी राज ठाकरे यांनी पाहुण्याचं स्वागत करताना अभिनेता विकी कौशलबाबत एक खास बाब उघड केली. राज ठाकरे म्हणाले, "अत्यंत प्रतिथयश कलाकार विकी कौशल यांचा येत्या काळात एक चित्रपट येत आहे. या चित्रपटात विकीनं धर्मवीर संभाजी महाराजांची भूमिका साकाली आहे. हे ऐतिहासिक पात्र साकारण्यासाठी त्यानं खरीखुरी दाढी वाढवली आहे" (Latest Marathi News)

आकाशात फटाक्यांची आतषबाजी

त्यानंतर अखेर या दीपोत्सवात आकाशात फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. यावेळी या दीपोत्सवाच्या कार्यक्रमाला अनेक नागरिकांनी हजेरी लावली होती. या उपस्थित नागरिकांनी या आतषबाजीचा आनंद लुटला.