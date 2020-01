'तान्हाजी' महाराष्ट्रात टॅक्स-फ्री केल्यानंतर अभिनेता अजय देवगण म्हणाला...

मुंबई : सध्या देशात 'तानाजी : द अनसंग वॉरियर' या चित्रपटाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. तानाजी रिलीज झाल्यानंतर दुसऱ्या आठवड्यात महाराष्ट्र राज्य सरकारने हा चित्रपट टॅक्स फ्री करण्याची घोषणा करत चित्रपटप्रेमींना सुखद धक्का दिला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि त्यांचे शूरवीर सरदार तानाजी मालुसरे यांच्यावर आधारित असणारा तानाजी हा चित्रपट महाराष्ट्रात टॅक्स फ्री व्हावा यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार मागणी होत होती.

हा चित्रपट 3D मध्ये असल्याने तिकीटांची किंमतही खूप जास्त होती. यासाठी महाराष्ट्र सरकारवर टीकेची झोडही उठवली होती. मात्र, अखेर बुधवारी (ता.22) हा चित्रपट संपूर्ण राज्यात टॅक्स फ्री करण्यात आला. याबाबतचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

- अमृता-जितेंद्रचा 'चोरीचा मामला', पोट धरुन हसवणारा ट्रेलर पाहाच !

हरियाणा, उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये यापूर्वीच तानाजी टॅक्स फ्री करण्यात आला होता. आता महाराष्ट्रातही टॅक्स फ्री करण्यात आला आहे. त्यानंतर या चित्रपटात तान्हाजींची भूमिका साकारणारा निर्माता, दिग्दर्शक आणि अभिनेता अजय देवगणने ट्विट करत राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत.

तो म्हणाला, 'तान्हाजी : द अनसंग वॉरिअर हा चित्रपट महाराष्ट्रात टॅक्स फ्री केल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आभार.'

Thank you Uddhav Thackeray ji for declaring #TanhajiTheUnsungWarrior tax-free in the state of Maharashtra.@OfficeofUT @CMOMaharashtra

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) January 22, 2020