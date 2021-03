'काय ते ध्यान! चिंध्यासारखा ब्लाऊज घातला?' कंगनाने काढली दीपिकाची मापं

बॉलीवुडमधील प्रसिध्द अभिनेत्री कंगना राणावत नेहमीच काहीतरी वक्तव्य करत असते. सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय असणारी कंगना तिचे बोल्ड स्टेटमेंन्ट आणि मते पोस्ट करत असते. सरकार विरोधी वक्तव्य असो वा बॉलीवुडमधील कलाकरांवरील टिका कंगना बिनधास्त तिची मत सोशल मीडियावर शेअर करते. ट्विटरच्या माध्यमातून कंगना आपली मत लोकांपर्यंत पोहचवते. अनेक वेळा तिच्या ट्विटमुळे तिला ट्रोल केले जाते. कंगनाच्या सोशल मीडियावरील वक्तव्यांमुळे ती नेहमी वादाच्या भोवऱ्यात अडकते.

कंगनाने अभिनेत्री दीपिका पादुकोणवर नाव न घेता तिच्यावर नुकतीच टिका केली आहे. दीपिका नुकतीच एका अंतरराष्ट्रीय जीन्स कंपनीची ब्रँड अम्बेसेडर झाली आहे. या ब्रँडची जाहिरात दिपीकाने सोशल मीडियावर शेअर केली. या जाहिरातीवर आता टिका होत आहेत. या प्रकरणात आता काँट्रवर्सी क्वीन कंगनाने उडी घेतली आहे. कंगनाने तिच्या ट्विटर अकांउटवर नाव न घेता दीपिकावर निशाणा साधला आहे.

दीपिकाने तिन मुलींसोबत जीन्स आणि डेनिम जॉकेट घाललेले फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले होते. या फोटोवर टिका करत कंगनाने एक ट्विट पोस्ट केले. कंगनाने या पोस्टमध्ये तीन महिलांचा जुन्या काळातील फोटो शेअर केला. या महिला भारत, जपान आणि सीरियाच्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. कंगनाने या पोस्टमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, या महिलांनी 1885 साली हे फोटोशूट केलं होतं. ज्यामध्ये त्यांनी आपला पारंपरिक पोशाख परिधान केला आहे.

या ट्विटच्या माध्यमातून कंगनाने दीपिकाला ट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला या ट्विटमध्ये जुन्या काळातील महिलांचं कंगनाने कौतूक करत लिहिले आहे की, 'या महिलांनी केवळ त्यांचं व्यक्तिमत्त्वच दर्शवलं नाही, तर संपूर्ण संस्कृतीचं आणि राष्ट्राचं प्रतिनिधित्व देखील केलं आहे. आजच्या जगात अशाप्रकारे यश मिळवणाऱ्या महिलांचे फोटो काढले जातात. ज्यामध्ये त्या फाटलेल्या अमेरिकन जीन्स आणि चिंध्याप्रमाणे ब्लाऊज परिधान करतात. या महिला अमेरिकन मार्केटिंगशिवाय इतर कशाचंही प्रतिनिधित्व करत नाहीत.'

Appreciation tweet for ancient women who not only represented their individuality but their entire civilisation,cultures and nations. Today if such achievers are to be clicked they will all wear torn American jeans n rags like blouses,representing nothing but American marketing. pic.twitter.com/0k2yjUuF07

