काँग्रेस म्हणे, कंगणाला चौकशीसाठी बोलवा' 

मुंबई - कंगणाच्या मागे लागलेले वादाचे शुक्लकाष्ठ काही सुटण्याचे नाव घेत नाही. ती कायम वेगवेगळ्या वादांमध्ये अडकल्याचे दिसून आले आहे. कोणताही विषय टीका करण्यासाठी कंगणाला वर्ज्य नाही. मागील अनेक दिवसांपासून ती वेगवेगळ्या विषयांवर सोशल मीडियावर करत असलेली वक्तव्ये यामुळे तिच्याविषयी एकप्रकारचा नाराजीचा सूर उमटताना दिसत आहे.

आताही कंगणावर काँग्रेसनं टीका केली आहे. त्यात तिला एनसीबी चौकशीसाठी कधी बोलवणार असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. शेतकरी आंदोलनावर केलेली टीका, अभिनेता आणि गायक दिलजीत दोसांज याच्याशी झालेला वाद, सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात परिस्थितीला वेगळे वळण देण्यास प्रवृत्त केलेली विधाने, मुख्यमंत्री व काही महत्वाच्या राजकीय व्यक्तींवर केलेली टीका यामुळे तिला अनेकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले आहे.

हेही वाचा : बाप मुलाच्या नात्यात विसंवाद असल्यानं आमच्यात होतात 'वाद'

कंगना राणावत मुंबईत आल्यानंतर काँग्रेसनं एनसीबीला एनसीबीला प्रश्न विचारत चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. ड्रग्जच्या आहारी गेल्याची कबूली देतानाचा कंगनाचा व्हिडीओही काँग्रेसनं ट्विट केला आहे. मंगळवारी मुंबईत आली. कंगणा मुंबईत आल्यानंतर तिची चौकशी करायची असे केंद्रीय प्रशासनाच्या एनसीबीकडून सांगण्यात आले होते. आता त्याची आठवण काँग्रेसनं करुन दिली आहे.

Dear NCB, She is bk!

When will you call @KanganaTeam for this video? Also Modi govt gave Y category security to her ( she is still enjoying at the cost of exchequer) as she wanted to give info abt drug racket in bollywood. She is still hiding info abt crime which is an offense pic.twitter.com/z5PWUWE8BA

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) December 30, 2020