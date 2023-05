Zaira Wasim News: आमिर खान स्टारर दंगल या चित्रपटात पदार्पण केल्यानंतर रातोरात प्रसिद्ध झालेली माजी अभिनेत्री झायरा वसीमने 2019 मध्ये तिची अभिनय कारकीर्द सोडली.

तिच्या धार्मिक श्रद्धा आणि अभिनय यांच्याशी विरोधाभास असल्याने तिने अभिनय कारकीर्दीतून निवृत्ती घेत असल्याची घोषणा केली.

अभिनय क्षेत्र सोडलं जरी झायरा ट्विटरवर सक्रिय राहते आणि ती अनेकदा कविता शेअर करते. अलीकडेच, तिने नकाब घालून जेवण करत असलेल्या एका महिलेच्या फोटोवर प्रतिक्रिया दिली.

रविवारी, झायरा वसीमने नेटिझनच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी तिच्या ट्विटरवर एक फोटो पोस्ट केलाय.

ज्यामध्ये एक महिलेचे तिच्या हाताने अन्न खात असल्याचे चित्र होते, तर तिचा चेहरा नकाबने झाकलेला होता. ट्विटर वापरकर्त्याने फोटोला कॅप्शन दिले, "ही माणसाची निवड आहे का?"

झायरा वसीमने या पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली आणि ट्विट केले की ती नुकतीच एका लग्नाला गेली होती, त्या दरम्यान तिने अगदी असे खाल्ले.

तिने जोडले की हे सर्व एखाद्याच्या निवडीवर अवलंबून असते आणि प्रत्येकजण तिला तिचा नकाब काढण्यासाठी त्रास देत असतानाही तिने तसं केलं नाही.“

आत्ताच एका लग्नाला गेले होते. अगदी असंच खाल्ले. निव्वळ माझी निवड. माझ्या आजूबाजूचे सर्वजण मला नकाब काढत असल्याचे सांगत होते. मी केले नाही,”

झायराने ट्विट केले. ती पुढे म्हणाली, “आम्ही तुमच्यासाठी हे करत नाही." असं झायरा म्हणाली.

झायरा वसीमने २०१६ मध्ये दंगल या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. तिने या चित्रपटात गीता फोगट या कुस्तीपटूसाजह भूमिका साकारली होती. त्यावेळी ती 16 वर्षांची होती.

त्यानंतर, तिने 2017 मध्ये आमिर खान प्रॉडक्शनच्या सिक्रेट सुपरस्टारमध्ये काम केले. अभिनयातून निवृत्त होण्यापूर्वी ती प्रियांका चोप्रा स्टारर द स्काय इज पिंकमध्ये शेवटची दिसली होती.

सोशल मीडियावर सविस्तर पोस्टमध्ये झायराने बॉलिवूड सोडण्याच्या निर्णयामागे धार्मिक कारणे सांगितली.

"या क्षेत्राने खरोखरच माझ्या मार्गावर खूप प्रेम, पाठिंबा आणि टाळ्या मिळवल्या, परंतु या क्षेत्राने मला अज्ञानाच्या मार्गावर नेले, कारण मी मूकपणे आणि नकळतपणे इमानमधून बाहेर पडलो," झायराने तिच्या पोस्टमध्ये लिहिले. .