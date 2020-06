सुशांतच्या आत्महत्येनंतर 'इस्रायल'ने केलं ट्विट

नवी दिल्ली - बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्येनंतर फिल्म इंडस्ट्रीसह सर्वांनाच धक्का बसला आहे. त्याला विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे. आता इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी ट्विटरवरून त्याच्या मृत्यूनंतर शोक व्यक्त केला आहे. सुशांत सिंग राजपूत खरा दोस्त असल्याचं म्हणत शोक संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. सुशांतने रविवारी मुंबईतील बांद्रा इथं त्याच्या घरी आत्महत्या केली होती. त्यानंतर बॉलिवूड कलाकारांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर मान्यवरांनी शोक व्यक्त केला होता.

इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील उपसंचालक गिलाद कोहेन यांनी मंगळवारी ट्विटरवर सुशांतच्या मृत्यूनंतर श्रद्धांजली वाहिली. कोहेन यांनी सुशांतच्या ड्राइव्ह या चित्रपटातील गाण्याची लिंक शेअर केली आहे. त्याला कॅप्शन देताना म्हटलं की, एक खरा मित्र सुशांत सिंग राजपूतच्या निधनाबद्दल शोक संवेदना. तु नेहमी आठवणीत राहशील.

Sending my deepest condolences on the passing of sushant, a true friend of Israel. You will be missed!

Check out one of the great things that came of his trip to Israel in the link below.

— Gilad Cohen