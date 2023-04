Katrina Kaif: नीतू कपूर यांना कतरिना कैफ आवडायची नाही हे खरंय का? या वादाची सुरुवात तेव्हा झाली जेव्हा बॉलीवूड अभिनेत्री नीतू कपूर यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती.

त्यात त्यांनी लिहिलं होतं,'' त्यानं तुला सात वर्ष डेट केलं याचा अर्थ असा नाही होत की तो तुझ्याशी लग्न करेल.माझ्या काकांनी देखील सहा वर्ष वैद्यकीय शिक्षण घेतलं पण आज ते डीजे आहेत''.

आता पोस्टमध्ये नीतू कपूर यांनी कोणाचं नाव घेतलं नाही पण सोशल मीडियावर दावा केला जात आहे की त्यांनी या पोस्टच्या माध्यमातून कतरिना कैफला डिवचलं आहे.

माहितीसाठी इथं सांगतो की नीतू कपूर .यांच्या या पोस्टनंतर कतरिना कैफचा एक व्हिडीओ व्हायरल होताना दिसत आहे ज्यामध्ये तिला विचारलं गेलंय की खरंच नीतू कपूरना ती आवडायची नाही? आता चला जाणून घेऊया कतरिना यावर काय म्हणालीय.(Katrina Kaif spoke abour who is to blame for rumours of neetu kapoor disliking her )

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला कतरिना कैफचा व्हिडीओ २०१५ सालचा आहे. कतरिना कैफला एका मुलाखतीत विचारलं गेलं होतं की, 'नीतू कपूर तिला पसंत का करत नाहीत?' तेव्हा कतरिना म्हणाली होती,''हा प्रश्न ऐकून मी स्तब्ध झाले,एक सेकंद थांबा. तुम्हाला माहितीय या अफवांसाठी कोण जबाबदार आहे? मी स्वतः''.

''त्याचं झालं असं की गेल्या आठ-नऊ वर्षांपासून मी माझ्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी काहीच बोललेले नाही म्हणूनच लोकांना अफवा पसरवण्याचं कारण मिळालं''.

कतरिना पुढे म्हणाली,''जर तुम्ही माझ्या आणि रणबीरच्या आईविषयी बोलत आहात तर मी सांगू इच्छिते की त्या अशा महिलांपैकी एक आहेत ज्यांचा मी आदर करते. त्या एक सुंदर महिला आहेत. त्यांनी खूप कमी वयात करिअरची सुरुवात केली होती आणि पहा आज त्या किती यशस्वी आहेत''.

एवढंच नाही तर कतरिनानं Rishi Kapoor यांच्याविषयी देखील बातचीत केली होती.

''ती म्हणाली होती,मी 'नमस्ते लंडन'मध्ये त्यांच्यासोबत काम केलं होतं. ते खूप प्रेमळ व्यक्ती आहेत. ते रोज संध्याकाळी मला डिनरला घेऊन जायचे आणि मला मार्गदर्शन करायचे''.