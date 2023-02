By

Maharashtra CM Honourable Shri Eknath Shinde announces the launch of a The Dharamveer Media City : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धर्मवीर मीडिया सिटी लाँच करण्याची घोषणा केली, जी बोधिट्री मल्टीमीडिया लिमिटेड आणि सुमन एंटरटेनमेंट विकसित करत आहेत.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी बोधिट्री मल्टीमीडिया आणि सुमन एंटरटेनमेंटद्वारे विकसित केलेल्या 'धर्मवीर मीडिया सिटी' या नवीन प्रकल्पाचे अनावरण केले.

ठाणे हे अगदी नवीन फिल्म सिटीचे स्थान असेल, जे चित्रपट उद्योगाला अत्याधुनिक सुविधा आणि सेवा उपलब्ध करून देईल आणि प्रादेशिक आर्थिक विकासाला चालना देईल, असं मनोगत व्यक्त करत मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये याचं अनावरण करताना आनंद व्यक्त केला.

मीडिया सिटी, विशेषत: चित्रपट, टेलिव्हिजन, ओटीटी उद्योगाच्या गरजांसाठी तयार करण्यात आलेले हे हब आणि स्पोक मॉडेलवर बांधले जाईल आणि ते ठाणे जिल्ह्यात आणि जवळपास 1000+ एकर परिसरात पसरले जाईल.

धर्मवीर मीडिया सिटी आणि त्याच्या अनुषंगिक उपक्रमांमुळे 10,000+ कोटींचा महसूल मिळेल आणि सर्व टप्पे पूर्ण झाल्यावर 1,00,000 हून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

धर्मवीर मीडिया सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे चित्रीकरण, तसेच पर्यटन आणि कौशल्य विकास संस्थेची सुविधा असेल. परदेशी चित्रपट निर्मात्यांना भारतात आकर्षित करण्यासाठी ते फ्यूचर प्रूफ उत्पादन आणि पोस्ट प्रॉडक्शन तंत्रज्ञान देखील प्रदान करेल.

बोधिट्री मल्टीमीडिया लिमिटेडचे संचालक मौतिक टोलिया यांनी "धर्मवीर मीडिया सिटीच्या विकासाची घोषणा करताना आम्हाला आनंद होत आहे," असे सांगून उत्साह व्यक्त केला.

"चित्रपट आणि मनोरंजन सामग्री निर्मितीमध्ये सर्जनशील प्रतिभेचा विचार केल्यास भारत एक निद्रिस्त महाकाय आहे. जागतिक चित्रपट निर्माते आणि प्लॅटफॉर्मद्वारे याचा प्रभावीपणे उपयोग केला जाऊ शकतो. भारत त्यांना गुंतवणुकीसह किफायतशीर आणि उच्च दर्जाचा सर्जनशील सामग्री प्रदान करण्यासाठी साधने प्रदान करेल. 1000 कोटींचा निधी या प्रकल्पात विविध टप्प्यांत गुंतवला जाणार आहे. हे मीडिया सिटी ऑफर करणार असलेल्या पायाभूत सुविधा सर्वोत्कृष्ट जागतिक सुविधांपेक्षा जास्त असतील

सुमन एंटरटेनमेंटचे संचालक केदार जोशी सांगतात, “चित्रपट उद्योगाला जगातील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटांच्या बरोबरीने स्थान देऊन ठाणे विभागातील आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, पौराणिक आणि ऐतिहासिक वारशाचा तसेच त्याच्या समृद्ध परंपरांचा चित्रपटांद्वारे प्रचार आणि प्रचार करणे हे धरमवीर मीडिया सिटीच्या विकासाचे प्राथमिक ध्येय आहे. हे ब्रँड-न्यू मीडिया सिटी संपूर्ण भारतीय चित्रपट उद्योगासाठी एक महत्त्वपूर्ण विकास आहे.

भारतीय मीडिया आणि मनोरंजन (M&E) क्षेत्र पुनरुत्थान करत आहे आणि 2024 पर्यंत INR2 ट्रिलियनच्या वर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

टेलिव्हिजन, चित्रपट, डिजिटल मीडिया, अनिमेशन आणि विफेक्स, संगीत याद्वारे 80% महसूल व्युत्पन्न केला जाईल. ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा उदय, इंटरनेटचा वाढता वापर आणि स्मार्टफोनचा वापर भारतात सामग्रीच्या वापराला चालना देत आहे.

ट्रिलियन डॉलर्सचा उद्योग असूनही, भारतीय M&E उद्योगाकडे अतुलनीय संधी असूनही VR, AR, Meta-verse सारख्या नवीन युगातील तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी भौतिक आणि मानवी पायाभूत सुविधा नाहीत ही विडंबना आहे.

चित्रपट निर्माते आणि प्रॉडक्शन हाऊसला आकर्षित करण्यासाठी फक्त शूटिंग लोकेशन्सची उपस्थिती पुरेशी नाही. चित्रपटांच्या शूटिंगसाठी प्रदेश आणि स्थानाची व्यवहार्यता वाढविण्यासाठी आणि इतर प्रदेशातील इतर स्थानांपेक्षा महत्त्वपूर्ण फायदा देण्यासाठी सहाय्यक पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत.

कुशल मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे निर्मितीचा खर्च आणि वेळ वाढतो ज्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांना चित्रीकरणासाठी अडथळा ठरतो. या सर्व अडथळ्यांवर उपाय म्हणून धर्मवीर मीडिया सिटीचे उद्दिष्ट आहे.

चित्रपट निर्मितीच्या आंतरराष्ट्रीय मानकांशी जुळवून घेण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प चित्रपट निर्मितीच्या सर्व टप्प्यांना प्रोत्साहन देईल आणि लोकांना विविध करमणूक प्रदान करेल. धर्मवीर मीडिया सिटी रिअल्टी क्षेत्राला चालना देईल, रहिवाशांना रोजगार देईल, स्थानिक महसूल निर्माण करेल, स्थानिक व्यवसायाला चालना देईल, ठाणे विभागातील अन्य न वापरलेल्या सुविधांचा वापर वाढवेल.

बोधतट्री मल्टीमीडिया लिमिटेड हे भारतातील एक आघाडीचे उत्पादन गृह आहे, जे विविध शैलींमध्ये समीक्षकांनी प्रशंसित आणि व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी चित्रपटांच्या निर्मितीसाठी ओळखले जाते. कंपनीने उद्योगातील सर्वात रोमांचक आणि गतिमान चित्रपट निर्मिती कंपनी म्हणून नावलौकिक मिळवला आहे आणि नवीन प्रतिभा सादर करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करते. त्यांनी टीव्ही आणि ओटीटीसाठी 30 हून अधिक शोमध्ये अनेक शैली आणि विविध भाषांमध्ये काम केले आहे.