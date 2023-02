Eknath Shinde In Kolhapur : मुख्यमंत्र्यांच्या हाती भाजी भाकर! शिंदेंचा साधेपणा भावला; Video Viral

By

Eknath Shinde In Kolhapur : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज कोल्हापूर दौऱ्यावर आहे. दरम्यान, शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या कणेरी मठावर 20 ते 26 फेब्रुवारी दरम्यान होणाऱ्या सुमंगल पंचमहाभूत महोत्सव होत आहे. यानिमित्तच या महोत्सवाच्या तयारीचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आढावा घेतलाय. या दरम्यान त्यांचा एक व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. (cm Eknath Shinde In Kolhapur eating bhajee bhakari in hand video viral)

या व्हायरल व्हिडीओमध्ये मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी हाती भाकरी भाजी घेऊन जेवणाचा आस्वाद घेत आहे. कोल्हापूरच्या कणेरी मठावरील हा व्हिडीओ असून सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतोय.

कणेरी मठावर पंचमहाभूत महोत्सव

दरम्यान, शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या कणेरी मठावरील पंचमहाभूत महोत्सव या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात होत आहे. येत्या 20 ते 26 फेब्रुवारी दरम्यान हा पंचमहाभूत महोत्सव होणार असून या महोत्सवाची जय्यत पूर्वतयारी सुरू आहे. दरवर्षी लाखो लोक या कणेरी मठावरच्या पंचमहाभूत सोहळ्यात सहभागी होतात. या महोत्सवाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज कणेरी मठाला भेट दिली.

पंचमहाभूत महोत्सव हा पाच तत्त्वावर असतो. आकाश, पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी या पाच तत्त्वांवर दालनांची वैशिष्ट्यपूर्ण मांडणी केली जाते.