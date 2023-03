Maharashtrachi Hasyajatra फेम गौरव मोरे सोबत सुजय विखे पाटलांचा शिर्डीतील भन्नाट डान्सचा Video बघाच

Gaurav More News: 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' हा लोकप्रिय कार्यक्रम म्हणून सुरुवातीपासून चर्चेत आहे. या कार्यक्रमातील सर्वच कलाकारांनी प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलंय. या कार्यक्रमातील गौरव मोरेचं प्रचंड फॅन फॉलोईंग आहे.

गौरव मोरेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात गौरव भाजप खासदार डॉ. सुजय विखे पाटलांसोबत भन्नाट डान्स करताना दिसतोय.

(Maharashtrachi Hasyajatra fame gaurav more dance with bjp mp sujay vikhe patil on the song of my name is lakhan at shirdi)

शिर्डीत नुकत्याच पार पडलेल्या महापशुधन एक्स्पोच्या निमित्ताने शेतकरी बांधवांसाठी मनोरंजनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते..

यादरम्यान भाजपचे खासदार सुजय विखे यांनी हास्यजत्रा फेम गौरव मोरे आणि गायक सुदेश भोसले यांच्यासोबत 'वन-टू- का फोर माय नेम इस लखन' गाण्यावर जबरदस्त डान्स केला.

या डान्सचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतोय.. सुजय विखे यांनी गाण्याच्या तालावर मनमुराद डान्स केल्याचं या व्हिडीओत दिसतंय..

तर उपस्थितांनी देखील एकच जल्लोष करत विखे यांच्या डान्सला दाद दिलीये.. गौरव मोरे आणि सुजय विखे यांच्या डान्सची जुगलबंदी सर्वांना आवडली आहे.

याशिवाय गौरव मोरे शिर्डी महोत्सवातील सुदेश भोसले यांच्यासोबतचा व्हिडिओ शेयर केलाय. "शिर्डी महोत्सव २०२३…, ज्यांना बघुन आपण मोठे झालो.

आपल जेवढ वय आहे तेवढा अनुभव असलेले सुदेश सरांसोबत मंच शेयर करायला मिळण हे मी माझ भाग्यच समजतो. I love you sirrrr and thank you for yesterday night, i never forget" अशी पोस्ट लिहून गौरवने त्याच्या भावना शेयर केल्यात.

'फिल्टरपाड्याचा बच्चन' म्हणून गौरव मोरेची ओळख आहे. गौरवची केस उडवण्याची खास स्टाईल, त्याच्या एंट्रीला येणारं खास म्युझिक अशा सर्व गोष्टी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना ठाऊक आहेत.

सचिन मोटे, सचिन गोस्वामी या निर्मात्या - दिग्दर्शकांनी गौरवला हास्यजत्रेत संधी दिली. आणि गौरवने त्या संधीच सोन केलं. याचाच परिणाम आज जगभरातील प्रेक्षक गौरववर खूप प्रेम करतात.