वृत्तवाहिन्यांविरोधात बॉलीवूडचा प्रतिसाद थंडच; दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मांची टीका

मुंबई -सुशांतसिंग प्रकरणाला जे वेगळे वळण मिळाले त्यातून बॉलीवूडमधल्या अनेक खळबळजनक गोष्टी समोर आल्या आहेत. विशेषत; बॉलीवूडमधले ड्रग्ज प्रकरणाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात बॉलीवूडची नाचक्की देखील झाली आहे. ते करण्यात काही वृत्तवाहिन्या कारणीभूत ठरल्यावरुन दिग्गज सेलिब्रेटींनी एकत्र येऊन त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली आहे.

बेजबाबदार बातम्या देणाऱ्या मीडिया हाऊसेस विरोधात शाहरुख, सलमान आणि आमिर खान यांच्या प्रॉडक्शन हाऊसेससह ३८ जणांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. रिपब्लिक टीव्ही, टाइम्स नाऊ, अर्णब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, राहुल शिवशंकर, नविका कुमार यांच्या विरोधात काही बॉलिवूड कलाकारांनी एकत्र येऊन याचिका दाखल केली आहे. मात्र बॉलीवूडच्य़ा अशाप्रकारच्या प्रतिक्रियेला प्रख्यात दिग्दर्शक आणि निर्माता रामगोपाल वर्मा यांनी टीका केली आहे.

धोनीच्या मुलीला धमकावणा-यास कडक शिक्षा मिळावी; आर माधवन याने केले टविट्

‘बॉलिवूडकडून आलेली प्रतिक्रिया खूप उशिरा आणि खूप थंड अशा प्रकारची म्हणता येईल. चित्रपटसृष्टीतील आघाडीचे कलाकार दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेणं म्हणजे एका शाळेतल्या मुलाने शिक्षकाकडे जाऊन, ‘टिचर, टिचर, तो अर्णब मला शिवी देतोय’ असं तक्रार करण्यासारखं आहे,’ असं ट्विट राम गोपाल वर्मा यांनी केलं.

Reaction of Bollywood Is too late and too thanda ..All top film people complaining to Delhi high court is amounting to a school kid telling the teacher “ Teacher, Teacher , wo Arnab mujhe gaali de raha hai”

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 12, 2020