Seema Sajdeh on her divorce from Sohail Khan: सलमान खानच्या(Salman Khan) घरात आता दुसरा घटस्फोट नुकताच झाला आहे. त्याच्या दोन्ही भावांना म्हणजे अरबाज खान आणि सोहेल खान यांना त्यांच्या बायकांनी काडीमोड दिला आहे. आधी मलायका अरोरा अरबाज खानपासून विभक्त झाली आणि त्यानंतर सीमा सजदेहनं सोहेल खानला सोडचिठ्ठी दिली.(Seema Sajdeh on her divorce from Sohail Khan)

अरबाज-मलायका घटस्फोट त्यांच्या नवीन प्रेमप्रकरणांमुळे अजूनही चर्चेत आहे तोवर आता खान कुटुंबातील सीमा-सोहेल घटस्फोटाचीही चर्चा रंगू लागली. तब्बल २४ वर्षांच्या संसारानंतर सीमा आणि सोहेलनं एकमेकांपासू विभक्त होण्याचं ठरवलं आहे. घटस्फोटाचा निर्णय घेतल्यापासूनच सीमा आणि सोहेल यांनी वेगळं रहायला सुरुवात केली होती. घटस्फोटाची बातमी समोर आल्यानंतर आता सीमा सजदेहनं आपण घटस्फोटाचा निर्णय घ्यायला प्रवृत्त का झालो याचा खुलासा केला आहे.

एका वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत ती म्हणाली आहे,''घटस्फोट घेण्याचा विचार केल्यापासूनच आम्ही वेगळे राहत होतो. मला आयुष्यात पुढे जायचं होतं. मी आयुष्यात अशा वळणावर तेव्हा उभे होते जिथे मला कशाचीच पर्वा राहिली नव्हती आणि म्हणून मी हा निर्णय घेतला. माझी मुलं, माझं कुटुंब,माझी भावंडं सगळ्यांना माझ्या या निर्णयाविषयी मी कल्पना दिली होती''.

सीमा सजदेह पुढे म्हणाली,''माझ्या कुटुंबाला हे माहित असायला हवं की मी माझ्या आयुष्याकडे खूप सकारात्मकतेने पाहत आहे. मी माझ्या मनातील,आयुष्यातील नकारात्मकता मागे सोडली आहे. जे लोक मला ओळखतात त्यांना माहित आहे मी कशी आहे. सोहेल आणि माझ्यात आता नवरा-बायकोचं नातं नसेल पण आम्ही एका कुटुंबाचा भाग नक्कीच राहू''.

सीमा सजदेहने सोशल मीडियावर आपलं नावही बदललं आहे. तिनं आता आपलं नाव सीमा किरण सजदेह असं ठेवलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच सीमाला नेटफ्लिक्स च्या शो मध्ये पाहिलं गेलं होतं. तिच्यासोबतच भावना पांडे,नीलम कोठारी,महिप कपूर या देखील त्या शो मध्ये महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसल्या होत्या.