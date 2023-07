Subodh Bhave: जय जिजाऊ! गुरुपौर्णिमेला सुबोध भावे राजमाता जिजाऊंच्या जन्मस्थळी सिंदखेडराजाला

Subodh Bhave Gurupurnima Special Post News: अभिनेता सुबोध भावे हा मराठी सिनेसृष्टीतला हरहुन्नरी अभिनेता. सुबोध भावेने आजवर विविध भुमिका साकारुन मराठी प्रेक्षकांच्या मनात स्वतःचं स्थान निर्माण केलं आहे.

सुबोध भावेने आज गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने राजमाता जिजाऊंचं जन्मस्थान सिंदखेडराजाला भेट दिली. सुबोध भावेने यानिमित्ताने सोशल मिडीयावर खास पोस्ट केलीय.

(Subodh Bhave at Sindkhedaraja at the birthplace of Rajmata Jijau on Gurupurnima)

सुबोध भावेने जिजाऊ जन्मस्थळ सिंदखेडराजाला भेट दिली. सुबोधने माँ जिजाऊ जन्मस्थानाचे फोटो शेअर केले आहेत. हे फोटो पोस्ट करुन सुबोध लिहीतो..

आज गुरूपौर्णिमा, राजमाता जिजाऊ यांच्या जन्मस्थानी म्हणजे सिंदखेडराजा येथे त्यांचा जन्म झाला त्या वास्तूला भेट देण्याचा योग आला.

स्वातंत्र्याचा पहिला हुंकार जिथे उमटला त्या पवित्र वास्तूच आणि आई जिजाऊं यांचे आशिर्वाद घेता आले. आई जिजाऊ आणि कळत-नकळत संस्कार करणार्‍या सर्व गुरूंना मनापासून वंदन आणि साष्टांग नमस्कार, अशी पोस्ट सुबोधने शेअर केलीय.

दरम्यान एका मुलाखतीत सुबोधने त्याला अभिनेता व्हायचं नव्हतं याचा खुलासा केलास. सुबोध म्हणाला की, 'मला अभिनेता कधीच व्हायचं नव्हतं.. मला मॉडेलच व्हायच होतं. अगदी कॉलेजला असल्यापासून मला हेच क्षेत्र हवं होतं.

पण जे स्वप्न तेव्हा पूर्ण झालं नाही ते आता पूर्ण होतंय.. कारण 'फुलराणी' चित्रपटात मी अशाच मॉडेल्सला घडवत आहे. या निमित्ताने मला हे खूप रिलेट होत होतं.. ते क्षण मला अनुभवता आले.

सुबोध पुढे म्हणाला होता की.. मला माझ्या कॉलेजचे दिवस आठवले. त्यामुळे हे पात्र करताना मला खूप आवडत होतं. मी माझं स्वप्न जगत होतो.

प्रियदर्शिनी किंवा इतर मुली रॅम्प वॉक करताना मी स्वतःला तिथे पाहत होतो. कारण माझीही प्रचंड इच्छा होती, रॅम्प वॉक करायची.'

अशा शब्दात सुबोधने आपली इच्छा बोलून दाखवली. सुबोध अलीकडेच फुलराणी आणि वाळवी सिनेमात दिसला होता.