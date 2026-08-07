छत्रपती संभाजीनगर

Abhijeet Dipke: घरासमोर CID अधिकारी, 'हिट स्प्रे' ग्रुपचा दावा अन्... DCP ला थेट फोन करत अभिजीत दिपकेंचे गंभीर आरोप, नेमकं काय घडलं?

Abhijeet Dipke Complains to DCP: पोलीस अधिकाऱ्याला घराबाहेर काढत अभिजीत दिपकेंचा संताप दिसून आला आहे. यानंतर त्यांनी CID वर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी DCP कडे तक्रार केली आहे.
Abhijeet Dipke in Fresh Controversy After Confrontation With Police Officials

Abhijeet Dipke in Fresh Controversy After Confrontation With Police Officials

ESakal

Vrushal Karmarkar
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कॉकरोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी गुरुवारी महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथील त्यांच्या निवासस्थानी भेट देणाऱ्या लोकांशी पोलीस कर्मचाऱ्यांनी गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला आहे. अभिजित दीपके म्हणाले की, मला भेटायला येणाऱ्या लोकांशी पोलीस उद्धटपणे वागत आहेत. मी कोणाला भेटावे हे पोलीस मला सांगणार नाहीत; तो निर्णय मी स्वतःच घेईन, असं ते म्हणाले. तसेच त्यांनी हिट स्प्रे ग्रुपचा दावा करत आरोप केला आहे. यानंतर आता नवा वाद निर्माण झाला आहे.

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