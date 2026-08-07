Abhijeet Dipke: घरासमोर CID अधिकारी, 'हिट स्प्रे' ग्रुपचा दावा अन्... DCP ला थेट फोन करत अभिजीत दिपकेंचे गंभीर आरोप, नेमकं काय घडलं?

कॉकरोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी गुरुवारी महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथील त्यांच्या निवासस्थानी भेट देणाऱ्या लोकांशी पोलीस कर्मचाऱ्यांनी गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला आहे. अभिजित दीपके म्हणाले की, मला भेटायला येणाऱ्या लोकांशी पोलीस उद्धटपणे वागत आहेत. मी कोणाला भेटावे हे पोलीस मला सांगणार नाहीत; तो निर्णय मी स्वतःच घेईन, असं ते म्हणाले. तसेच त्यांनी हिट स्प्रे ग्रुपचा दावा करत आरोप केला आहे. यानंतर आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. .कॉकरोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजित दीपके यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील घराबाहेर या वादाचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यामध्ये दीपके आपल्या निवासस्थानी तैनात असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांशी वाद घालताना दिसत आहेत. त्या तीव्र शाब्दिक चकमकीदरम्यान दिपके यांनी पोलीस अधिकाऱ्याला त्यांच्या घरातून निघून जाण्यास सांगितले. तो अधिकारी त्या परिसरातून बाहेर जाताना दिसतो. .Abhijit Dipke: मोहन भागवतांच्या 'जेन-झीं'बद्दलच्या विधानावर अभिजीत दीपकेंची प्रतिक्रिया; भाजपला कानपिचक्या, म्हणाले....गेल्या काही दिवसांपासून वाढलेल्या राजकीय हालचाली आणि समर्थक, कार्यकर्ते, राजकीय नेते व आंदोलकांच्या वारंवार भेटींच्या पार्श्वभूमीवर दीपके यांच्या निवासस्थानाबाहेर पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी अभ्यागतांशी गैरवर्तन केले हा आरोप दीपके यांचा दावा असून वृत्त प्रसिद्ध होईपर्यंत अधिकाऱ्यांनी त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी केली नव्हती. यानंतर सीआयडीच्या अधिकाऱ्यांवर दीपकेंनी गंभीर आरोप केले आहे..सीआयडी अधिकारी हिट स्प्रेमध्ये सामील असल्याचे ते म्हणाले आहेत. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीनंतर अभिजीत दिपके यांनी पोलीस उपायुक्तांना फोन लावला. फोनवर अधिकाऱ्यांची तक्रार केली आहे. अधिकारी मला इथे नको, अशी पोलीस उपायुक्तांना अभिजीत दिपके यांनी विनंती केली आहे. .अभिजीत दिपके म्हणाले की, सीआयडी अधिकारी सांगून काही लोक माझ्या घरासमोर आहेत. तुमच्याच पोलिसांनी त्यांना बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी आम्ही सीआयडी अधिकारी आहोत, असे सांगितले. ही सीआयडी अधिकारी हिट स्प्रे नावाच्या ग्रुप मध्ये आहेत. आम्हाला म्हणजेच कॉकरोजला संपवण्यासाठी हिट स्प्रेचा वापर करू असे सांगितले जाते. अधिकारी त्या ग्रुपमध्ये असेल तर त्याचा अर्थ काय? असा सवाल दिपकेंनी अधिकाऱ्यांना केला आहे..Farm Loan Waiver: कर्जमाफीचा पहिला हप्ता अखेर वितरीत, नवीन कर्ज लगेच मिळणार का? मुख्यमंत्र्यांनी सगळंच सांगितलं!.ते पुढे म्हणाले की, एका मीडिया प्रतिनिधीने त्या अधिकाऱ्यांच्या मोबाईलमध्ये हिट स्प्रे नावाचा ग्रुप बघितला. त्या प्रतिनिधीचे नाव मी तुम्हाला सांगू शकत नाही. जर हिट स्प्रे नावाचा ग्रुप अधिकाऱ्यांच्या मोबाईलमध्ये असेल तर ते माझ्या सुरक्षेसाठी नाही. दुसऱ्याच गोष्टीसाठी इथे आले आहेत. सीआयडीचे हे लोक माझ्या घरासमोर उभे राहून व्हाट्सअपवर रिपोर्ट करत आहेत, असे ते म्हणाले आहेत. दीपकेंच्या आरोपांवर सार्वजनिकरित्या प्रतिक्रिया देणारे महाराष्ट्र पोलीस किंवा छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.