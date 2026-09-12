Caste Validity Certificate : जातवैधता प्रमाणपत्राचा आग्रह न धरता तात्पुरता प्रवेश द्या; उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा

छत्रपती संभाजीनगर - जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने अभियांत्रिकी पदवीचा प्रवेश धोक्यात आलेल्या आदिवासी प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला. मुंबईतील वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट (व्हीजेटीआय) मधील सिव्हिल इंजिनिअरिंग अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्याला जातवैधता प्रमाणपत्राचा आग्रह न धरता तात्पुरता प्रवेश देण्याचे निर्देश राज्य सीईटी सेलला देण्यात आले आहेत..विवेक प्रकाश पाडळवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. आर. आय. छागला आणि न्या. फिरदोस पी. पूनिवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याला जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत ७ सप्टेंबरला होती. मुदत संपल्यानंतरही सीईटी सेलने व्हीजेटीआयमधील त्याची जागा रद्द केली नसल्याने त्याने न्यायालयात धाव घेतली..राज्य शासनाने २ जुलै २०२६ च्या शासन निर्णयाद्वारे एसईबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. त्यानंतर ४ सप्टेंबरला इतर प्रवर्गांसाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा त्यात समावेश नव्हता. यापूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांचा विचार करून विद्यार्थ्याच्या हितासाठी त्याला तात्पुरता प्रवेश देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले..दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने १ सप्टेंबर २०२६ ला दिलेल्या आदेशाविरुद्ध पाडळवार यांनी अपील दाखल केले आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायद्यातील कलम १०(५)नुसार, प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर संबंधित व्यक्तीने अपील दाखल केले असल्यास अपील फेटाळल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांपर्यंत मिळालेले लाभ काढून घेता येत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा अंतरिम आदेश याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबरला होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.