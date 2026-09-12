छत्रपती संभाजीनगर

Caste Validity Certificate : जातवैधता प्रमाणपत्राचा आग्रह न धरता तात्पुरता प्रवेश द्या; उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा

जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने अभियांत्रिकी पदवीचा प्रवेश धोक्यात आलेल्या आदिवासी प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला.
Mumbai High Court

Mumbai High court

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर - जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने अभियांत्रिकी पदवीचा प्रवेश धोक्यात आलेल्या आदिवासी प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला. मुंबईतील वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट (व्हीजेटीआय) मधील सिव्हिल इंजिनिअरिंग अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्याला जातवैधता प्रमाणपत्राचा आग्रह न धरता तात्पुरता प्रवेश देण्याचे निर्देश राज्य सीईटी सेलला देण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
high court
student
Admission
Tribal
Chhatrapati Sambhajinagar
Marathi News Esakal
www.esakal.com