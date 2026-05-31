Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगेंनी उपोषण सोडल्यानंतर पहिल्यांदाच दिली प्रतिक्रिया; माझ्या घातपाताचा प्रयत्न कुणी केला?

Manoj Jarange Latest News : मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण सोडल्यानंतर प्रथमच प्रतिक्रिया देताना मराठा आणि ओबीसी समाजाने एकत्र राहण्याचे आवाहन केले. सरकारने त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले असून, तब्येत बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यावेळी त्यांनी आपल्या कथित घातपाताच्या प्रयत्नाची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी करत धनंजय मुंडे यांच्यावर गंभीर आरोप केले..मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण सोडल्यानंतर प्रथमच माध्यमांशी संवाद साधताना मराठा आणि ओबीसी समाजाने एकत्र राहण्याचे आवाहन केले. काँग्रेस आणि महायुतीने दोन्ही समाजांचे नुकसान केल्याचा आरोप करत त्यांनी मराठा-ओबीसी समाजाने परस्परांमध्ये संघर्ष न करता सरकारविरोधात एकत्र राहण्याची भूमिका घ्यावी, असे म्हटले..यावेळी मनोज जरांगे यांनी आपल्या कथित घातपाताच्या प्रयत्नाचा तपास पुन्हा उघडण्याची मागणी केली. या प्रकरणात नेमके काय घडले, आरोपींना साथ कोण देत होते आणि काही नावे का समोर आली नाहीत, याचा शोध घेण्यासाठी सीआयडी, एसआयटी तसेच न्यायालयीन स्तरावर पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..धनंजय मुंडे यांच्यावर टीका करताना जरांगे म्हणाले की, विविध प्रकरणांमधील सत्य बाहेर आले पाहिजे. काही महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये माहिती दडपली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. संबंधित व्यक्तींची चौकशी, तसेच आवश्यक असल्यास नार्को चाचणीही करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली..Manoj Jarange Patil: मध्यरात्री अंतरवालीत घडलं मोठं नाट्य; सरकार-जरांगे चर्चेचा निकाल काय? जाणून घ्या आतली माहिती.मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री तसेच पोलिस प्रशासनाकडे यासंदर्भात अधिकृत तक्रार करणार असल्याचेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही समाजाला किंवा जातीला या वादात ओढू नये, दोषी कोणताही असो त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी मांडली.