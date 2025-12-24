पीक नुकसान अनुदान वाटप! 'शेतकऱ्यांच्या नावावर कोट्यवधींचा घोटाळा'; 102 नावं बोगस, आर्थिक गुन्हेकडून शोध सुरू

घनसावंगी : पीक नुकसान अनुदान वाटप घोटाळ्याच्या चौकशीत घनसावंगी तालुक्यातील बहिरेगावातील १३९ शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप झाले. मात्र, यातील केवळ ३७ शेतकरी गावातील असून, उर्वरित १०२ नावे अन्य ठिकाणची असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असून, बोगस नावे शोधण्यासाठी प्रशासनाकडून जोरदार हालचाली सुरू असल्याचे चित्र आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.तलाठी बी.आर. भुसारे याच्याकडे बहिरेगाव, मंगू जळगाव, जळगाव ढाकेफळ व पिरगबवाडी सज्जाचा कार्यभार होता. त्याने ८७ लाख आठ हजार ४८२ रुपयांचा अपहार केल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवलेला आहे, तर २२ लाख ६७ हजार ३७४ रुपयांचा भरणाही त्याने केलेला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यापासून तो फरारी आहे. दुसरीकडे या लाभार्थींच्या अनुदानाच्या यादीनुसार गावागावांत जाऊन पुरावे संकलित केले जात आहेत..यातूनच बहिरेगावातील १३९ पैकी ३७ जण गावातील, तर १०२ खातेदार परगावचे असल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे या बोगस शेतकऱ्यांचा शोध घेतला जात असून, ही नावे कुणी व कशी अपलोड केली, त्याचा छडा लावण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेची यंत्रणा कामाला लागली आहे. शिवाय या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेला फरारी असून, त्याने अटकपूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात अर्ज केलेला आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !. यात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून कसून पुरावे हस्तगत केले जात आहेत. दुसरीकडे तलाठी बी.आर. भुसारे याच्याकडे बहिरेगावच्या यादीमध्ये परगावातील शेतकऱ्यांची नावे आली, अशाच प्रकारे इतर गावांतही दुसऱ्या गावांतील शेतकऱ्यांची नावे असल्याची चर्चा असून, या शेतकऱ्यांकडून सक्तीने रक्कम वसूल करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.