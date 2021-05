जालन्यात वृद्धाला पहिला डोस Covaxin अन् दुसरा डोस Covishield चा; लस घेणाऱ्याला ‘रिॲक्शन’

जालन्यात वृद्धाला पहिला डोस Covaxin अन् दुसरा डोस Covishield चा; लस घेणाऱ्याला ‘रिॲक्शन’

औरंगाबाद: परतूर (जि. जालना) अंतर्गत श्रीष्टी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात खांडवी येथील एका ७२ वर्षीय नागरिकाला लसीचा पहिला डोस ‘कोव्हॅक्सिन’ (covaxin dose) दिल्यानंतर दुसरा डोस ‘कोव्हिशिल्ड’चा (covishield) दिल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला. दुसऱ्या डोसनंतर तीन दिवसांनी नागरिकाला रिॲक्शन आली व हाताला पुरळ, तीव्र ताप व अशक्तपणा जाणवत आहे. अशा चूका रुग्णांच्या जिवावर बेतू शकतात.

खांडवी येथील दत्तात्रय वाघमारे (वय ७२) यांच्यासोबत हा प्रकार घडला. २२ मार्चला त्यांना परतूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात ‘कोव्हक्सिन’चा डोस (बॅच क्रमांक ३७ एफ २१००१ ए) देण्यात आला. त्यानंतर त्यांना दुसरा डोस १९ एप्रिल ते ३ मे या कालावधीत घ्यावा असे लसीकरण झाल्यानंतर प्राप्त ऑनलाइन प्रमाणपत्रावर नोंदविण्यात आले. त्यानंतर ३० एप्रिलला दत्तात्रय वाघमारे लसीचा दुसरा डोस घेण्यासाठी श्रीष्टी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेले. त्यावेळी त्यांना ‘कोव्हॅक्सिन’ लसीचा डोस देण्याऐवजी ‘कोव्हिशिल्ड’ (बॅच क्रमांक ४१२१झेड०५८) लसीचा डोस देण्यात आला. दोन दिवसांनंतर दत्तात्रय वाघमारे यांना रिॲक्शनला सुरुवात झाल्यानंतर कुटुंबीय घाबरले. त्यांनी तातडीने उपचार घेतले. या काळात त्यांना उच्च ताप आला, त्यांच्या अंगावर पुरळही आले व त्यानंतर त्यांना अशक्तही वाटू लागले. (first dose is Covaxin second is covishield reaction on dose receiver)

आधी ‘कोव्हॅक्सिन’ व नंतर ‘कोव्हिशिल्ड’ लसीचा डोस घेतल्यानंतर नेमके काय होते, त्याचा शरीरावरील परिणाम काय होतो याबाबत संशोधन पुढे आलेले नाही. याबाबत फारशी आम्हाला कल्पनाही नाही. वडिलांसोबत असा प्रकार घडल्यानंतर आम्ही चिंतेत आहोत. आरोग्य विभागाकडून यादरम्यान सहकार्य मिळाले नाही.

-भागवत वाघमारे, दत्तात्रय वाघमारे यांचा मुलगा.

लस घेणाऱ्या नागरिकाला पहिला डोस कुठे दिला व दुसरा डोस कुठे दिला हे तपासून सदरील प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल.

-संतोष कडले, जिल्हा लसीकरण अधिकारी, जालना.