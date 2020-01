बाळाला जन्मतःच ‘का’ करावे लसीकरण : ते वाचलेच पाहिजे

नांदेड : ठराविक आजाराच्या विरोधात विविध औषधांच्या माध्यमातून इंजेक्शन व तोंडाद्वारे ठराविक आजाराच्या विरोधात बाळाच्या शरीरात रोग प्रतिकार शक्ती वाढविण्यासाठी लस आवश्‍यक आहे. कारण विविध आजारांचा संसर्ग किंवा साथीपासून बाळाला सुरक्षित ठेवता येते. संरक्षण मिळते. लसी किती व का द्याव्यात

आई जेव्हा गर्भवती राहते, म्हणजे बाळाच्या जन्माची चाहूल व त्याच्या अंगप्रत्यांगाची निर्मिती होण्यास सुरुवात झाली असे समजावे. गर्भ अवस्थेपासूनच बाळाची काळजी घेतली गेली पाहिजे. त्यासाठी गर्भवती मातेसाठी इंजेक्शन टी.डी.चा पहिला डोस गरोदरपणाच्या सुरुवातीला घेणे आवश्‍यक आहे. दुसरा टी.डी.चा डोस हा पहिल्या डोसनंतर चार आठवड्यांनी घेतला पाहिजे. याचे कारण असे की, मातेला गर्भावस्थेत आणि प्रसुतीच्या काळात धनुर्वात या आजारापासून संरक्षण मिळतेच; शिवाय बाळही धनुर्वातापासून सुखरूप वाचू शकते.

रविवारी जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी बाळाला डोस पाजवून पोलिओ मोहिमेला सुरुवात केली सोबत महापौर दीक्षा धबाले, उपायुक्त अजितपालसिंग संधू, आमदार मोहन हंबर्डे, माजी महापौर शीला भवरे, उपमहापौर सतीश देशमुख, नगरसेवक राजू यन्नम व इतर.

जन्मतः बाळाला अशा अशा द्याव्यात लसी १. बी.सी.जी. (क्षयरोग-टी.बी.) - जन्मतः शक्य तितक्या लवकर किंवा बाळाचे वय एक वर्ष पूर्ण होण्यापर्वी द्यावी. २. हिप्याटायटीस-बी (पांढरी कावीळ) हा आजार होवू नये म्हणून जन्मतःच ही लस द्यायची असते. ३. ओरलपोलिओ (तोंडावाटे पोलिओचे दोन थेंब) भविष्यात अपंगत्व येवू नये यासाठी आवश्‍यक. ४. पेन्टाव्हॅलंट बाळ जन्मल्यानंतर सहाव्या आठवड्यात (दीड महिन्याचे झाल्यावर) डाव्या मांडित ही लस द्यावी. ५. पेन्टाव्हॅलंट (दुसरा डोस) बाळ दहा आठवड्याचे झाल्यावर (अडिच महिन्याचे) डाव्या मांडित ही लस द्यावी. ६. पेन्टाव्हॅलंट (तिसरा डोस) चौदाव्या आठवड्यात (साडे तीन महिन्याचे झाल्यावर) हा डोस डाव्या मांडित द्यावयाचा असतो. पेन्टाव्हॅलंट इंजेक्शनचे तीन डोस दिल्यानंतर बाळाला घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, काविळ आणि मेंदूज्वर या पाच आजारांपासून संरक्षण मिळते. पाच वर्षापर्यंत अशी घ्यावी काळजी

बाळ साडेतीन महिन्याचे झाल्यावर रोटाव्हयरस ही लस अतिसार नियंत्रणासाठी द्यावयाची असते. तसेच ओरल पोलिओचे दोन थेंब हे सुद्धा बाळास अपंगत्व येवू नये म्हणून पोलिओ लसीचे दोन थेंब हे वरील पेन्टाव्हॅलंट व रोटाव्हायरस या लसिच्या वेळापत्रकाप्रमाणे द्यावेत. आता ओरल पोलिओच्या डोससोबतच आय.पी.व्ही. म्हणजे इंजेक्टेबल पोलिओ व्हॅक्सीन ही लस इंजेक्शनद्वारे बाळाच्या उजव्या दंडावर दिली जाते.

बाळाला पोलिओ डोस पाजताना लसिकरण अधिकारी डाॅ. बालाप्रसाद कुंटूरकर

बाळ नऊ महिन्याचे झाल्यावर ‘मिझलस’ म्हणजे गोवर व रुबेला इंजेक्शनचा डोस द्यायचा असतो. दुसरा डोस हा १६ ते २४ महिन्याच्या काळात द्यायचा असतो. ज्यामुळे गोवर व रुबेला या आजारांना नियंत्रणात आणता येते. यासोबतच ‘व्हिटॅमिन-ए’चा डोस बाळास नऊ महिने पूर्ण झाल्यावर रातांधळेपणा होवू नये यासाठी द्यायचा असतो. १६ महिन्यानंतर प्रत्येक सहा-सहा महिन्यांनी पाच वर्षे पूर्ण होईपर्यंत बाळास ‘व्हिटॅमिन-ए’चा डोस पाजायलाच पाहिजे. १६व्या वर्षापर्यंत लस द्यावी

१६ महिन्‍याच्या काळात बाळास पेन्टांव्हॅलंट ऐवजी डीपीटी बुस्तर पहिला डोस, ओरल पोलिओ बुस्टर, मिझलस १६ ते २४ महिने या वयात द्यायचे असतात. डीपीटी बुस्टरचा दुसरा डोस हा बाळ पाच वर्षाचे पूर्ण झाल्यावर सहा वर्षापर्यंत द्यायचे असतो. तसेच मुल १० व १६ वर्षाचे असताना टी.डी. इंडेक्शनची लस देणे आवश्‍यक आहे.

- डॉ. बालाप्रसाद कुंटूरकर, लसिकरण अधिकारी (नांदेड महापालिका दवाखाना)

Web Title: Vaccination for the baby's "Why" at birth: Must read