Mumbai Protest: मुंबईत वातावरण तापलं, ठाकरे कुटुंब पोलीस स्थानकात; व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई : मुंबईत दादर परिसरात शिवसेना भवनाबाहेर राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. ठाकरे गट आणि मनसेकडून आंदोलन केली जात आहेत. आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांच्या नेतृत्वात शिवसैनिक रस्त्यावर उतरले आहेत, ज्यामुळे मोठा गदारोळ निर्माण झाला. यावेळी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांची धरपकड करण्यास सुरुवात केली. पोलिसांनी ४०० ते ५०० आंदोलकांना ताब्यात घेतल्यामुळे आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे आक्रमक झाले. .मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी मुंबईत आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. मात्र या आंदोलनाला पोलिसांची परवानगी नसल्यामुळे पोलिसांनी अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले. मुंबईतील आंदोलकांच्या सुटकेसाठी मुंबईतील शिवाजी पार्क पोलीस स्टेशमध्ये अमित, आदित्य ठाकरे दाखल झाले. .Mumbai News: मुंबईत सेनाभवनासमोर राडा! शिवसैनिक पोलिसांच्या ताब्यात, आदित्य-तेजस ठाकरे आक्रमक .या दरम्यानचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये पोलीस स्टेशनबाहेर कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी जमली असून सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली..Mumbai: पनवेल-कर्जत लोकल लवकरच सुरु होणार, दररोज ५० गाड्या धावणार; प्रवाशांना दिलासा मिळणार! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.