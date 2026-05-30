Fuel Price Hike: इंधनाचे दर पुन्हा वाढले! पंधरा दिवसांत दुसरी भाववाढ; मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी

Mahanagar Gas Limited rates: पेट्रोल-डिझेलचे भाव एकाच महिन्यात चारवेळा वाढले आहेत. त्यापाठोपाठ सीएनजीच्या दरांमध्येही वाढ होत आहे. याच आठवड्यात पुण्यामध्ये सीएनजीचे दर वाढले होते. आता मुंबईतही दरवाढ झाली आहे. मुंबईमध्ये पंधरा दिवसात दोनवेळा अशी दरवाढ झाली आहे..मुंबईतील प्रमुख गॅस वितरक कंपनी 'महानगर गॅस लिमिटेड'ने सीएनजीच्या दरात प्रति किलो २ रुपयांची वाढ केली आहे. या दरवाढीनंतर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात सीएनजीचा दर आता ८४ रुपयांवरून ८६ रुपये प्रति किलोग्राम झाला आहे. वाढलेले हे नवीन दर आजपासूनच (शनिवार) लागू करण्यात आले आहेत..महत्त्वाची बाब म्हणजे मागील दोन आठवड्यांतील ही दुसरी मोठी दरवाढ आहे. यापूर्वी १४ मे रोजी महानगर गॅस लिमिटेडने सीएनजीच्या दरात २ रुपयांची वाढ करून तो ८२ रुपयांवरून ८४ रुपये प्रति किलो केला होता. १५ दिवसांच्या आत दुसऱ्यांदा झालेल्या या वाढीमुळे वाहनधारकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे..कंपनीने सांगितलं दरवाढीचं कारणमहानगर गॅस लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा भूराजकीय तणाव निर्माण झाला आहे. यामुळे जागतिक बाजारात गॅस खरेदीचा खर्च वाढला असून कच्च्या तेलाच्या किमतीही कडाडल्या आहेत. तसेच, डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाच्या मूल्यात झालेली घसरण आणि पुरवठा साखळीत निर्माण झालेले अडथळे या जागतिक कारणांमुळे सीएनजीच्या किमतीत ही वाढ करणे कंपनीला भाग पडले आहे..दरम्यान, मुंबई महानगर क्षेत्रात सध्या रिक्षा, टॅक्सी आणि बेस्ट बससह सुमारे १२ लाखांपेक्षा जास्त वाहने सीएनजीवर धावतात. सीएनजी महाग झाल्यामुळे मुंबईतील ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी युनियनने आता भाडेवाढ करण्याची मागणी तीव्र केली आहे. जर वाहतूक भाडे वाढले, तर त्याचा थेट आर्थिक फटका मुंबईतील लाखो दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या चाकरमान्यांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे.