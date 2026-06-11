मुंबई

Bhayandar Explosive Shell Discovery : उत्तनच्या जमिनीत कित्येक वर्षांपासून गाडलं होतं 'ते' रहस्य; पोर्तुगीज काळ की महायुद्ध? नक्की काय सापडलं?

Live Shell Found in Uttan Triggers Security Alert : भाईंदरजवळील उत्तन परिसरात जमिनीत जिवंत तोफगोळा आढळून आल्याने खळबळ उडाली.
Live Shell Found in Uttan Triggers Security Alert

Live Shell Found in Uttan Triggers Security Alert

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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भाईंदर (मुंबई) : भाईंदरजवळील उत्तन परिसरात जिवंत तोफगोळा आढळून आल्याने एकच खळबळ (Bhayander live Shell) उडाली. हा तोफगोळा दुसऱ्या महायुद्धातील असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून, मिरा-भाईंदर पोलिस (Mira-Bhayandar Police) आणि राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (एनएसजी) यांच्या संयुक्त कारवाईत तो सुरक्षितपणे निकामी करण्यात आला. या तत्पर कारवाईमुळे संभाव्य मोठा धोका टळला.

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