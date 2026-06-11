Bhayandar Explosive Shell Discovery : उत्तनच्या जमिनीत कित्येक वर्षांपासून गाडलं होतं 'ते' रहस्य; पोर्तुगीज काळ की महायुद्ध? नक्की काय सापडलं?

भाईंदर (मुंबई) : भाईंदरजवळील उत्तन परिसरात जिवंत तोफगोळा आढळून आल्याने एकच खळबळ (Bhayander live Shell) उडाली. हा तोफगोळा दुसऱ्या महायुद्धातील असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून, मिरा-भाईंदर पोलिस (Mira-Bhayandar Police) आणि राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (एनएसजी) यांच्या संयुक्त कारवाईत तो सुरक्षितपणे निकामी करण्यात आला. या तत्पर कारवाईमुळे संभाव्य मोठा धोका टळला..मंगळवारी उत्तन परिसरात जमिनीत गाडलेली एक संशयास्पद धातूची वस्तू स्थानिकांच्या निदर्शनास आली. त्यांनी तातडीने याची माहिती पोलिसांना दिली. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी तपासणी केल्यानंतर ती जिवंत स्फोटक सामग्री असू शकते, असा संशय व्यक्त केला. त्यामुळे कोणताही धोका न पत्करता पोलिसांनी तत्काळ एनएसजीशी संपर्क साधला. एनएसजीचे पथक घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर तोफगोळा सुरक्षितपणे निकामी करण्यात आला..What Is Dark Shipping? समुद्रात चाललंय काय? तब्बल 65 टक्के जहाजे अचानक गायब; जगाची चिंता वाढवणाऱ्या 'होर्मुझ'मधील 'डार्क शिपिंग'चे धक्कादायक रहस्य.दुसऱ्या महायुद्धातील असण्याची शक्यतापोलिस उपायुक्त राहुल चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासात ही वस्तू अविस्फोटित तोफगोळा असल्याचे स्पष्ट झाले असून, तो दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील असण्याची शक्यता आहे. वसई किल्ला आणि उत्तन-गोराई परिसरात पोर्तुगीजांचे वास्तव्य असल्यामुळे हा तोफगोळा त्या ऐतिहासिक कालखंडाशी संबंधित असू शकतो. मात्र, याबाबतचा अंतिम निष्कर्ष तपासणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.